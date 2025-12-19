Xiaomi 15 Ultra: arriva HyperOS 3 anche in Europa

L’evoluzione del sistema operativo di Xiaomi fa un nuovo passo avanti con l’arrivo di HyperOS 3 su Xiaomi 15 Ultra in Europa. Tale versione, basata su Android 16, promette di ridefinire l’esperienza utente su uno dei dispositivi più avanzati del produttore cinese. Con un peso di 8,9 GB, l’aggiornamento richiede una connessione Wi-Fi stabile, evitando un consumo eccessivo della batteria. Le novità principali puntano a rendere il sistema più reattivo e fluido, con animazioni ottimizzate e una gestione più intuitiva delle applicazioni. La schermata principale e la Lock Screen offrono nuove possibilità di personalizzazione, integrate con funzioni di intelligenza artificiale. Quest’ultime adattano dinamicamente gli sfondi e le interazioni. Tali migliorie intendono trasformare il dispositivo in un ambiente più coinvolgente e versatile. Capace di adattarsi alle abitudini dell’utente.

HyperOS 3: ecco le novità in arrivo sui dispositivi Xiaomi 15 Ultra in Europa

Anche la produttività riceve un impulso grazie a Xiaomi HyperIsland, che semplifica l’uso di più finestre contemporaneamente e il passaggio tra le applicazioni. La Galleria e l’interfaccia della Home sono state completamente ridisegnate, rendendo più immediata la gestione dei contenuti multimediali. Per i tablet compatibili, il sistema migliora la risposta della stilo e introduce un supporto più avanzato al multitasking con split screen.

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Inoltre, l’aggiornamento include strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Tra quest’ultimi spicca HyperAI che favorisce l’integrazione tra dispositivi diversi all’interno dell’ecosistema Xiaomi. Sul fronte della sicurezza, sono stati implementati miglioramenti importanti per la gestione della privacy. Consolidando, in tal modo, il controllo degli utenti sui propri dati.

La distribuzione di HyperOS 3 avverrà in maniera graduale. Dunque, non tutti i dispositivi riceveranno immediatamente la notifica di aggiornamento. Tale scelta rende necessaria una certa pazienza. Nonostante ciò, l’insieme di ottimizzazioni, nuove funzionalità e compatibilità con Android 16 conferma il ruolo dello smartphone Xiaomi 15 Ultra come uno dei principali top di gamma attualmente disponibili sul mercato europeo. Il quale è pronto a offrire un’esperienza più completa e raffinata ai suoi utenti.