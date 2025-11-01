Nuovo aggiornamento in arrivo per Xiaomi 15 Ultra e 14 Ultra: ultime patch prima di HyperOS 3

Xiaomi HyperOS

Gli smartphone top di gamma di Xiaomi ricevono un update dedicato a stabilità e sicurezza, in attesa del grande passaggio ad Android 16 con HyperOS 3 Dall’India arrivano notizie di movimento per i due flagship più avanzati di Xiaomi. Nelle ultime ore, infatti, Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 14 Ultra hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software mirato a migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema, con le patch Android di settembre 2025 e alcune ottimizzazioni generali in vista del prossimo grande step: HyperOS 3, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata basata su Android 16.

Si tratta, secondo le prime informazioni condivise su X (Twitter), dell’ultimo update di transizione prima dell’arrivo della nuova major release. L’update, già in distribuzione in India, dovrebbe arrivare anche in Europa nel giro di pochi giorni.

Xiaomi 15 Ultra: aggiornamento corposo da 1 GB

Il pacchetto più consistente riguarda Xiaomi 15 Ultra, che riceve l’update versione 2.0.206.0.VOAINXM, dal peso di circa 1 GB. L’aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza Android di settembre 2025 e diverse correzioni relative alla gestione energetica e alla stabilità del sistema.

Alcuni utenti che hanno già installato l’update segnalano un avvio più rapido delle app e maggior fluidità del sistema, segno che Xiaomi sta probabilmente preparando la base software per HyperOS 3, ottimizzando i moduli di sistema che saranno riutilizzati nella nuova interfaccia.

Xiaomi 14 Ultra: update più leggero ma con le stesse patch

Anche Xiaomi 14 Ultra riceve un nuovo aggiornamento, sebbene più leggero: il pacchetto, dal peso di 113 MB, porta il software alla versione 2.0.204.0.VNAINXM e include anch’esso le patch di sicurezza di settembre. In questo caso, non ci sono segnalazioni di novità visibili, ma l’obiettivo è identico: migliorare la compatibilità del firmware con la nuova architettura HyperOS. È probabile che questa versione serva come “ponte” per garantire un passaggio stabile al nuovo sistema operativo previsto tra fine novembre e dicembre.

Secondo la roadmap ufficiale di Xiaomi, l’aggiornamento a HyperOS 3 inizierà per la serie 15 tra ottobre e novembre, seguito a ruota dal rollout per Xiaomi 14 Ultra tra novembre e dicembre 2025.