Netflix, le uscite di settembre 2026: da Lego One Piece ai nuovi film

Il catalogo di Netflix a settembre 2026 si presenta con una lista corta ma piuttosto varia, fatta di titoli che arrivano da mondi molto diversi tra loro, dall’animazione giapponese alla commedia francese passando per il fenomeno globale dei pirati di Eiichiro Oda in versione mattoncini. Chi tiene d’occhio le uscite mese per mese trova qui il quadro completo di quello che verrà aggiunto alla piattaforma, senza troppi giri di parole.

Il nome più riconoscibile della lista è probabilmente Chiami il mio agente! Il film, il lungometraggio legato al brand che ha fatto la fortuna della serie francese sugli agenti dello spettacolo. La data indicata è quella del 10 settembre, giorno in cui il titolo diventerà disponibile in streaming per tutti gli abbonati. Accanto a questo, il resto del listino comprende The Arena, Lego One Piece, Monomoke il film 3: la maledizione del serpente, Crew Girl e Minerva.

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Le uscite Netflix di settembre 2026 titolo per titolo

Guardando la lista con ordine, il ventaglio è quello tipico delle uscite Netflix di inizio autunno, con un mix che prova a coprire pubblici diversi. Lego One Piece porta sulla piattaforma l’incrocio tra il celebre franchise di animazione e l’universo dei mattoncini, una combinazione che negli ultimi anni ha dato vita a diversi progetti simili. Monomoke il film 3: la maledizione del serpente prosegue invece un percorso già avviato, trattandosi del terzo capitolo cinematografico legato a quel titolo.

Poi ci sono The Arena, Crew Girl e Minerva, tre nomi che completano il quadro delle novità del mese. La piattaforma li inserisce nella stessa categoria generale che raccoglie sia i film sia le serie TV, senza distinzioni ulteriori nella comunicazione ufficiale delle uscite.

Come si legge il calendario streaming del mese

Vale la pena ricordare che il calendario delle piattaforme cambia con una certa regolarità, e che le liste mensili servono soprattutto a dare un’idea di cosa aspettarsi nelle settimane successive. Nel caso di Netflix, l’unica data puntuale comunicata per queste novità riguarda Chiami il mio agente! Il film, fissato appunto al 10 settembre. Gli altri titoli rientrano nella programmazione del mese senza un giorno preciso già indicato.

Il confronto con gli altri servizi resta un esercizio interessante per chi segue lo streaming da vicino, visto che ogni piattaforma pubblica i propri elenchi a ridosso dell’inizio del mese. Pluto TV, per esempio, ha già anticipato le sue proposte, e il quadro complessivo delle novità in arrivo si compone poco alla volta man mano che i vari operatori rendono pubblici i rispettivi cataloghi.

Per chi usa Netflix come abitudine quotidiana, il consiglio pratico è sempre lo stesso, cioè tenere d’occhio la sezione delle novità direttamente nell’app, perché è lì che i titoli compaiono nel momento esatto in cui vengono resi disponibili. Le liste mensili danno la fotografia d’insieme, ma la piattaforma resta l’unico posto in cui verificare in tempo reale cosa è già accessibile e cosa no.

Il mese di settembre 2026, in ogni caso, si apre con questi sei titoli in arrivo, tra animazione, commedia e produzioni che coprono generi differenti. Chiami il mio agente! Il film arriva il 10 settembre, mentre The Arena, Lego One Piece, Monomoke il film 3: la maledizione del serpente, Crew Girl e Minerva completano la lista delle novità previste sulla piattaforma nel corso delle prossime settimane.