Edge computing nello spazio: satelliti che analizzano da soli

Portare l’edge computing a bordo dei satelliti è diventato uno dei nodi centrali del dibattito sulla difesa spaziale, perché individuare una minaccia dall’orbita serve a poco se poi i dati impiegano troppo tempo a diventare informazioni utilizzabili. L’idea di sfruttare lo spazio orbitale per tenere sotto osservazione interi paesi a scopo difensivo è affascinante, e programmi come il Golden Dome puntano esattamente in quella direzione, ma la strada è piena di ostacoli tecnici tutt’altro che banali. Quando un sensore in orbita nota qualcosa di sospetto, la domanda non è solo capire cosa si stia guardando. È capirlo alla svelta.

Oggi la logica dominante è ancora quella classica. I dati raccolti dai sensori vengono spediti a terra, elaborati dalle stazioni di controllo e solo a quel punto trasformati in qualcosa di leggibile e azionabile. Funziona, più o meno, in tempo di pace. In uno scenario militare il discorso cambia radicalmente.

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Perché ogni secondo conta quando si parla di allerta missili

Nel contesto dell’allerta missili il fattore tempo diventa una variabile che pesa quanto la qualità del sensore stesso. Pochi secondi di ritardo, una connessione disturbata, un collegamento verso terra che si degrada nel momento peggiore. Sono situazioni in cui la catena tradizionale mostra tutti i suoi limiti, perché l’informazione arriva quando ormai il quadro operativo è già cambiato. È proprio da qui che nasce l’interesse crescente verso l’elaborazione dei dati fatta direttamente vicino al punto in cui quei dati vengono raccolti, senza passare per il viaggio di andata e ritorno verso il pianeta.

L’edge computing, in sostanza, sposta l’intelligenza dove sta l’occhio. Invece di scaricare tutto a terra e aspettare, una parte crescente dell’analisi viene svolta a bordo, sulla piattaforma stessa. Il risultato atteso è duplice, perché da un lato si riducono i tempi di reazione e dall’altro si dipende meno da collegamenti che, in un contesto ostile, possono essere disturbati o compromessi. Non è un dettaglio secondario, considerando che le comunicazioni satellitari sono tra i primi bersagli in qualsiasi scenario di conflitto moderno.

Hardware spaziale e intelligenza artificiale, il lavoro di Trident Solutions e SciTec

Su questo fronte si stanno muovendo Trident Solutions e SciTec, che stanno mettendo insieme due pezzi che finora hanno viaggiato spesso separati. Da una parte hardware progettato specificamente per resistere e funzionare nello spazio, ambiente notoriamente poco amichevole per l’elettronica. Dall’altra software costruito attorno a sistemi di intelligenza artificiale, pensato per riconoscere e classificare in autonomia ciò che i sensori osservano.

L’obiettivo dichiarato è spostare una quota sempre più consistente dell’analisi direttamente sui satelliti e sulle piattaforme operative. Detto in modo semplice, il satellite smette di essere solo un raccoglitore di segnali e diventa qualcosa di più simile a un analista che lavora sul posto, capace di distinguere un falso allarme da un evento reale prima ancora che il dato grezzo lasci l’orbita.

Le difficoltà però restano parecchie, perché far girare algoritmi complessi su componenti che devono sopportare radiazioni, sbalzi termici e limiti severi di consumo energetico non è la stessa cosa che farli girare in un centro dati. La difesa spaziale intesa come rete di sorveglianza continua su vaste porzioni di territorio richiede infrastrutture capaci di reggere carichi computazionali importanti, in condizioni che sulla Terra nessuno accetterebbe mai. È qui che si gioca gran parte della partita tecnologica dei prossimi anni, tra chi progetta i sensori, chi costruisce i processori adatti all’orbita e chi scrive il codice che deve prendere decisioni rapide senza sbagliare.