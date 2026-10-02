Google Messaggi, ora puoi copiare solo una parte del messaggio

Tra tutte le app sviluppate da Big G, Google Messaggi è con ogni probabilità quella che riceve nuove funzionalità con maggiore regolarità. L’ultima novità riguarda un gesto che si compie quasi ogni giorno senza pensarci troppo, e che finora era rimasto scomodo. Adesso è finalmente possibile copiare solo una parte del testo di un messaggio, senza doversi portare dietro l’intero contenuto per poi ripulirlo a mano.

Negli ultimi tempi l’applicazione ha fatto parecchi passi avanti sul fronte della praticità. Sono arrivate opzioni di personalizzazione in alcuni menu e certi pulsanti sono diventati più accessibili, due interventi che hanno reso l’esperienza d’uso più comoda rispetto al passato. Come qualsiasi altro software, però, anche Messaggi si portava dietro qualche lacuna. Una delle più evidenti riguardava proprio la funzione di copia, non esattamente un esempio di comodità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il vecchio limite della copia su Google Messaggi

Fin dagli esordi dell’app, il meccanismo era sempre lo stesso. Tenendo il dito premuto su un messaggio lo si poteva copiare, ma soltanto per intero. Chi aveva bisogno di un singolo frammento non aveva alternative, doveva copiare tutto il testo e poi cancellare manualmente la parte in eccesso. Un passaggio in più che sembra banale, ma che alla lunga diventa una vera seccatura oltre che una perdita di tempo.

La cosa risultava ancora più strana considerando che Android consente ormai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo in moltissimi contesti. Proprio per colmare questa distanza, lo scorso gennaio Google aveva iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto un pezzo di un messaggio all’interno della sua applicazione. Un segnale incoraggiante per chi aspettava da anni una soluzione del genere.

Il selettore arriva nella versione stabile

Dopo quei primi test, però, l’azienda di Mountain View non aveva più fornito aggiornamenti sulla funzionalità. Il lungo silenzio aveva fatto temere un abbandono definitivo del progetto, un destino non così raro per le funzioni sperimentali. Per fortuna le cose sono andate diversamente e la copia avanzata approda adesso nella versione stabile di Google Messaggi, disponibile per tutti gli utenti.

Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Quando si tiene premuto su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che permette di isolare esattamente la porzione desiderata. Non dovrebbe esserci nulla di complicato da imparare, dato che il sistema è del tutto identico a quelli già presenti in altre parti dello smartphone. Chi ha già selezionato del testo in un browser o in un’altra app si troverà subito a proprio agio.

La novità non arriva da sola. Insieme alla nuova modalità di copia sono previsti anche alcuni piccoli ritocchi all’interfaccia, tra cui uno sfondo sfocato che compare ogni volta che un menu viene visualizzato sullo schermo. Si tratta di dettagli estetici, certo, ma contribuiscono a rendere l’app più piacevole da usare nel quotidiano.

L’aggiornamento di Google Messaggi dovrebbe essere già disponibile sugli smartphone degli utenti. Nel caso in cui la funzione non fosse ancora visibile, un semplice riavvio del telefono o un po’ di pazienza dovrebbero bastare per vederla comparire.

Fonte: TecnoAndroid