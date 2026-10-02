Samsung Sound chiude il 31 marzo 2027, addio quasi in silenzio

Samsung ha deciso di dire addio a una delle sue applicazioni più recenti, e lo ha fatto quasi in punta di piedi. L’app Samsung Sound verrà infatti dismessa il 31 marzo 2027, una data che segna con precisione il capolinea di un progetto rimasto finora piuttosto lontano dai riflettori. Non c’è stato un annuncio in pompa magna e nemmeno una presentazione dedicata, tanto che la notizia è passata praticamente inosservata.

Il dettaglio curioso sta proprio qui. Quando un grande marchio della tecnologia decide di chiudere un servizio, di solito si tratta di qualcosa di datato, magari ormai superato da soluzioni più moderne. Nel caso di Samsung Sound la situazione è diversa, perché si parla di una delle app più giovani dell’ecosistema dell’azienda. Eppure la sua uscita di scena è stata accolta da un silenzio quasi totale, senza discussioni né particolari reazioni da parte del pubblico.

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Samsung Sound: una chiusura passata sotto silenzio

Le informazioni disponibili al momento sono poche e si concentrano tutte su un unico punto, cioè la data di chiusura. Non sono state comunicate le ragioni che hanno portato Samsung a questa scelta e non si conoscono eventuali servizi pensati per prendere il posto dell’applicazione. Mancano anche indicazioni su cosa accadrà a chi l’ha già installata sul proprio dispositivo e su come verranno gestiti gli eventuali contenuti o le impostazioni salvate al suo interno.

Proprio questa scarsità di dettagli contribuisce a spiegare perché la vicenda sia scivolata via così in fretta. Senza un evento ufficiale o una comunicazione d’impatto, la dismissione di Samsung Sound non ha trovato spazio nel dibattito, nonostante riguardi un’applicazione arrivata da poco. Una dinamica piuttosto insolita per un’azienda che normalmente accompagna ogni novità con grande attenzione mediatica.

C’è poi da considerare che il colosso coreano gestisce un catalogo di applicazioni molto ampio, e non tutte riescono a ritagliarsi la stessa visibilità. In un panorama così affollato, un’app recente può faticare a farsi notare, e la sua scomparsa può avvenire senza che la maggior parte delle persone se ne renda nemmeno conto.

Cosa cambia da qui al 31 marzo 2027

La buona notizia per chi utilizza Samsung Sound è che i tempi non sono stretti. La scadenza fissata è il 31 marzo 2027, quindi c’è ancora un margine piuttosto ampio prima che il servizio venga effettivamente spento. Fino a quel momento l’applicazione dovrebbe continuare a essere accessibile, anche se non sono state diffuse informazioni ufficiali su eventuali limitazioni progressive nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta comunque di un periodo utile per chi la usa con una certa regolarità e vuole organizzarsi con calma in vista dello stop definitivo. Un lasso di tempo così lungo è anche un segnale abbastanza chiaro del fatto che Samsung abbia voluto programmare la chiusura con largo anticipo, invece di procedere con un taglio improvviso che avrebbe colto tutti di sorpresa.

Per il momento, dunque, l’unico elemento certo riguarda il calendario. Samsung Sound smetterà di funzionare il 31 marzo 2027, e da quel giorno l’applicazione uscirà definitivamente dal catalogo dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid