Per il Black Friday WindTre porta online, da oggi 26 novembre 2026, una nuova offerta operator attack. Si chiama WindTre GO 250 XS Digital e mette insieme minuti illimitati, 50 SMS e 250 Giga al prezzo di 5,99 euro al mese. La proposta è riservata a chi porta il proprio numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Sky Mobile ed Enel Mobile e si può attivare fino al 3 dicembre 2026, salvo proroghe o cambiamenti.

Fino a pochi giorni fa, nella pagina dedicata raggiungibile tramite campagne promozionali sul web, agli stessi clienti veniva proposta GO 200 XS 5G Digital con 200 Giga allo stesso canone. Con la promo del Black Friday il traffico dati sale quindi di 50 Giga senza alcun ritocco al prezzo. Nella home page del sito dell’operatore arancione resta però ancora visibile GO 250 M 5G Digital, che offre esattamente gli stessi contenuti ma costa 7,99 euro al mese.

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Cosa include e come si paga

Ogni mese con GO 250 XS 5G Digital sono compresi minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 250 Giga fino in 5G alla massima velocità disponibile. Il canone viene scalato dal credito residuo oppure tramite Ricarica Automatica. Esiste anche una versione Easy Pay con contenuti e prezzo identici.

La modalità si sceglie direttamente dal metodo di pagamento. Selezionando “Carta di Credito o IBAN” si ottiene la formula Easy Pay, con “PayPal” si passa alla Ricarica Automatica mentre la voce “Ricarica manuale” corrisponde all’addebito su credito residuo. In nessun caso sono previsti costi di attivazione o spese per la nuova SIM o eSIM. Con credito residuo e Ricarica Automatica all’inizio si paga solo il primo mese anticipato, con Easy Pay invece non c’è alcuna spesa iniziale.

Sulla formula Easy Pay vale la pena soffermarsi un attimo. Di norma include un costo di attivazione rateizzato e richiede una permanenza di 24 mesi, ma per le nuove attivazioni online quel costo è azzerato in promo anziché 49,99 euro. Di conseguenza non ci sono rate residue da saldare in caso di recesso anticipato. Resta comunque il costo di disattivazione di 10 euro introdotto con le condizioni contrattuali in vigore dal 2 aprile 2025. Chi sceglie il credito residuo e rimane senza fondi al momento del rinnovo può contare sulla ricarica in ritardo: il traffico viene anticipato per un giorno a 0,99 euro e, se il credito manca ancora, per altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro.

Rete 5G, extrasoglia e roaming

L’accesso al 5G è automatico con un dispositivo compatibile e nelle zone coperte, oggi pari al 97% della popolazione in FDD DSS e all’82% in 5G TDD. Nei documenti contrattuali la velocità massima stimata è di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche se la pagina dedicata alla rete riporta ancora fino a 1,6 Gbps. Sul fronte 3G, dal 7 giugno 2024 la frequenza 2100 MHz è stata riconvertita al 4G e rimane attiva solo la banda 900 MHz, anch’essa destinata a sparire.

Superata la soglia degli SMS, ogni messaggio costa 29 centesimi di euro. Esauriti i 250 Giga scatta invece l’extrasoglia di 1 Giga al giorno a 0,99 euro, con blocco della navigazione fino al giorno dopo se quel Giga finisce prima delle 23:59. In Roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati il limite mensile è di 9,9 Giga. Oltre questa quota, dopo una notifica, si paga 0,1342 centesimi di euro per ogni MB per tutto il 2026, con tariffazione a KB.

Per attivare la SIM ricevuta a casa si possono usare SPID e CIE in alternativa alla video identificazione, con tempi più rapidi perché la scheda diventa operativa subito o nel giro di poche ore. Con l’iniziativa “WindTre Sorpresa” in alcuni casi arriva anche una seconda SIM in omaggio, e tra le offerte abbinabili c’è pure WindTre GO 250 XS Digital. Sulle nuove SIM è incluso il piano New Basic da 4 euro al mese, che non viene addebitato se l’offerta resta attiva, insieme a Ti ho cercato, alla Segreteria Telefonica, a VoLTE e WiFi Calling. Per le attivazioni dal 16 marzo 2026 RingMe, MMS e l’attuale segreteria restano disponibili ma saranno progressivamente dismessi.

Fonte: TecnoAndroid