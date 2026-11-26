Uber ha avviato negli Stati Uniti una sperimentazione che permette ai passeggeri di prenotare corse registrate in video dall’inizio alla fine del tragitto, senza alcun costo aggiuntivo. Il test coinvolge per ora soltanto quattro città americane, ovvero Baltimora, Indianapolis, St. Louis e Raleigh, e la nuova opzione si chiama Recorded Rides. Almeno per il momento la novità resta confinata a queste poche aree, dove chi utilizza l’app può già trovarla tra le alternative disponibili al momento di chiamare un’auto.

La voce compare esattamente nella schermata in cui si sceglie il tipo di vettura da prenotare, la stessa che ospita formule ormai familiari come UberX e UberXL. Non serve quindi andare a cercarla in qualche menu nascosto o nelle impostazioni dell’applicazione. Selezionarla non comporta un sovrapprezzo e questo è probabilmente uno degli aspetti più interessanti dell’intera iniziativa. L’elemento davvero nuovo sta però in un altro punto, perché il passeggero può decidere prima ancora di partire se vuole che il viaggio venga ripreso. A quel punto la piattaforma lo abbina a un conducente che utilizza già il sistema di sicurezza basato sulla registrazione messo a disposizione da Uber. La scelta, insomma, passa nelle mani di chi sale a bordo e avviene con anticipo, non a corsa già iniziata.

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Come funziona la registrazione a bordo con Record My Ride

Per filmare ciò che accade all’interno dell’abitacolo, Uber si appoggia a una funzione chiamata Record My Ride. Lo strumento sfrutta la fotocamera frontale dello smartphone del conducente e registra sia l’audio sia il video durante tutto il percorso. Non si tratta dunque di un dispositivo installato appositamente sull’auto, ma di una caratteristica che passa attraverso il telefono dell’autista. Sul fronte della riservatezza, le registrazioni risultano cifrate e restano memorizzate sul dispositivo di chi guida, senza finire altrove in modo automatico.

C’è poi una scadenza ben precisa. I filmati vengono eliminati automaticamente dopo 14 giorni, a meno che non siano stati allegati a una segnalazione di sicurezza oppure a una pratica assicurativa. Solo in questi casi il materiale viene conservato oltre il termine previsto. Il video, in pratica, fa parte del funzionamento stesso del servizio mentre l’auto è in movimento, mentre la decisione del cliente arriva già nella fase di prenotazione. Due momenti distinti quindi, che con Recorded Rides vengono collegati in modo più trasparente rispetto al passato.

Le dashcam indipendenti e cosa cambia per chi sceglie una corsa normale

Chi invece preferisce una corsa tradizionale dovrebbe tenere a mente un dettaglio non trascurabile. Alcuni conducenti, infatti, utilizzano una dashcam del tutto indipendente dall’app, per cui evitare l’opzione Recorded Rides non garantisce affatto di viaggiare lontano da occhi elettronici. La società ha precisato che gli autisti hanno la possibilità di montare videocamere separate, sempre nel rispetto della normativa locale in vigore. Si tratta però di un’informazione che il passeggero non può conoscere prima di salire in macchina, visto che l’eventuale presenza di questi apparecchi non viene segnalata in anticipo.

La differenza con la nuova formula sta proprio qui. Scegliendo le corse registrate, chi prenota sa fin dall’inizio che il conducente assegnato riprenderà il tragitto attraverso Record My Ride, con tutte le regole su cifratura e cancellazione dei file già descritte. Con una corsa normale, al contrario, l’eventuale registrazione dipende dalle scelte del singolo autista e dalla telecamera che ha deciso di installare a bordo, nei limiti consentiti dalle leggi del luogo. Nelle quattro città coinvolte nel test, Baltimora, Indianapolis, St. Louis e Raleigh, gli utenti possono quindi già selezionare Recorded Rides dalla stessa schermata di UberX e UberXL, sapendo in partenza che il viaggio verrà ripreso senza pagare un centesimo in più.

Fonte: TecnoAndroid