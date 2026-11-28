Dal 1° gennaio 2027 le regole sulle cartelle esattoriali non saranno più le stesse. La riforma della riscossione porta con sé due novità destinate a incidere sulla vita di parecchi contribuenti. Da una parte arrivano tempi più lunghi per rateizzare i debiti fiscali, dall’altra scatta lo stop ai pagamenti in contanti e con assegno direttamente agli sportelli dell’ente. Due cambiamenti che vanno in direzioni diverse ma che toccano lo stesso pubblico, cioè chi ha ancora qualche conto aperto con il Fisco.

Il nuovo assetto riguarda tutti coloro che devono mettersi in regola con le somme dovute all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Non si tratta quindi di una modifica riservata a pochi addetti ai lavori ma di un intervento che può interessare famiglie, lavoratori autonomi e piccole attività alle prese con importi arretrati. Per molti il vero punto di svolta sarà proprio il calendario, perché le novità non entreranno in gioco da subito ma dall’inizio del 2027.

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Più tempo per pagare le cartelle a rate

Il cuore della riforma sta tutto nella rateizzazione. Le nuove regole introducono possibilità più ampie per dividere il debito in più versamenti, con un orizzonte temporale più disteso rispetto al passato. In pratica chi non riesce a saldare l’intero importo in un colpo solo avrà a disposizione più tempo per chiudere la propria posizione con il Fisco.

Per chi si trova in difficoltà la differenza non è da poco. Spalmare una cartella esattoriale su un periodo più lungo significa ridurre il peso delle singole rate e rendere il pagamento più sostenibile nel bilancio di tutti i giorni. È un aspetto che conta soprattutto quando le somme accumulate diventano consistenti e un versamento unico rischierebbe di mettere in crisi i conti di casa o di un’attività.

La logica dell’intervento sembra quella di favorire chi vuole mettersi in regola, offrendo una strada più praticabile per sistemare i debiti con l’Erario. Gli importi restano dovuti, naturalmente, ma cambia il modo in cui possono essere restituiti. E proprio la maggiore flessibilità nei tempi rappresenta la novità più attesa da chi convive da tempo con pendenze fiscali.

Stop a contanti e assegni agli sportelli

L’altra faccia della riforma riguarda le modalità di pagamento. Dal 1° gennaio 2027 non sarà più possibile saldare quanto dovuto in contanti oppure tramite assegno presentandosi direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Un addio che segna una rottura netta con abitudini ancora diffuse, specie tra chi preferiva sbrigare la pratica di persona con banconote alla mano.

Per una parte dei contribuenti questo vorrà dire cambiare approccio e organizzarsi in modo diverso al momento di versare le somme. Chi finora si recava allo sportello con il denaro o con un assegno dovrà quindi abbandonare queste soluzioni, che verranno escluse dal nuovo sistema. Il passaggio riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati presso gli uffici dell’ente, dove contanti e assegni smetteranno di essere accettati.

Fonte: TecnoAndroid