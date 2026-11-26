Un nuovo smartphone Xiaomi ha appena ottenuto la certificazione in Cina e dietro la sigla M077CE potrebbe nascondersi Redmi Note 18. A sostenerlo sono i leaker più esperti, secondo i quali il codice modello comparso nei documenti ufficiali corrisponderebbe proprio al prossimo esponente della serie più popolare del marchio. Come spesso succede con questo tipo di passaggi burocratici, le carte non raccontano molto. Qualcosa però emerge, ed è un dettaglio tutt’altro che secondario per chi sta pensando al prossimo acquisto, cioè la velocità di ricarica.

Ricarica a 45 W, nessun salto in avanti

La documentazione conferma in sostanza che la potenza massima supportata dal dispositivo sarà di 45 W. Il telefono risulta infatti compatibile con due caricatori Xiaomi identificati dai codici MDY 17 EE e MDY 20 EM, entrambi capaci di erogare al massimo 4,1 A a 11 V. Numeri che, messi in fila, portano dritti a quella soglia dei 45 W e non oltre.

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Il confronto con il diretto predecessore è inevitabile. Redmi Note 17 5G offre già la stessa potenza di ricarica, quindi sul fronte dei watt non sono previsti passi avanti. Chi sperava in un’evoluzione da questo punto di vista dovrà probabilmente rivedere le proprie aspettative, almeno per quanto riguarda il modello appena certificato. Il nuovo arrivato sembra insomma intenzionato a mantenere la stessa impostazione della generazione attuale, senza stravolgimenti nella gestione dell’alimentazione via cavo.

Autonomia in crescita con una batteria da 8.888 mAh

Se la ricarica resta ferma, la musica cambia quando si parla di batteria. Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sul dispositivo indicano un miglioramento dell’autonomia piuttosto marcato. Dagli attuali 8.000 mAh, un valore già decisamente notevole per uno smartphone, si dovrebbe salire addirittura a 8.888 mAh. Una cifra che strizza l’occhio alla tradizione cinese, dove il numero otto è considerato di buon auspicio, e che vale almeno per la versione destinata al mercato locale.

La variante internazionale di Redmi Note 18 dovrebbe invece accontentarsi di una capacità più contenuta, pari a 8.100 mAh. Una differenza che potrebbe sembrare penalizzante, ma che va letta nella giusta prospettiva. Il modello globale del predecessore parte infatti da 7.700 mAh, quindi anche fuori dalla Cina il salto in avanti ci sarà comunque. Per gli utenti europei significa un telefono capace di durare più a lungo lontano dalla presa, pur con tempi di ricarica sostanzialmente identici a quelli già conosciuti.

La gamma Redmi Note 18 prende forma con M841EE

Il dispositivo siglato M077CE non è l’unico della nuova famiglia ad aver già superato l’esame degli enti cinesi. Qualche tempo fa era stato avvistato anche un altro terminale, identificato dal codice M841EE, che supporta una ricarica cablata decisamente più rapida, pari a 67 W. La differenza di potenza lascia pensare a un posizionamento diverso all’interno della gamma.

Con buona probabilità si tratta di una variante Pro o Pro Max della serie Redmi Note 18, un’ipotesi coerente con quanto già visto lo scorso anno con la generazione precedente. In quell’occasione Xiaomi aveva infatti differenziato i vari modelli anche attraverso la velocità di ricarica, riservando le potenze più elevate alle versioni di fascia superiore. Lo schema sembra quindi destinato a ripetersi, con il modello base fermo a 45 W e le declinazioni più ambiziose spinte fino a 67 W.

Fonte: TecnoAndroid