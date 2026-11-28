Le lacrime davanti alle telecamere, la fatica di ammettere un problema che pesa da tempo e alla fine la decisione di farsi aiutare. Artem Tkachuk, volto amatissimo di Mare Fuori, ha parlato apertamente della sua dipendenza da alcol e ha accettato di sottoporsi a un ricovero grazie all’intervento de Le Iene. Una scelta che arriva dopo un periodo durissimo, raccontato senza filtri e con una sincerità che ha colpito molti spettatori.

Il pubblico lo conosce soprattutto come Pino ‘o Pazz, uno dei personaggi più riconoscibili della serie ambientata nell’istituto penale minorile di Napoli. Sullo schermo è il ragazzo impulsivo e ruvido che ha conquistato una fetta enorme di fan, ma lontano dal set la realtà è ben diversa. L’attore sta infatti attraversando uno dei momenti più complicati della sua vita, e ha deciso di non nasconderlo.

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Il racconto a Stefano Corti

A raccogliere le sue parole è stato Stefano Corti, inviato del programma di Italia 1, in un servizio andato in onda giovedì 26 novembre. Nel corso dell’incontro Artem Tkachuk ha ripercorso le difficoltà di questi mesi, lasciando emergere tutta la fragilità di chi si trova a fare i conti con un problema serio e difficile da gestire da soli. Le immagini mostrano un ragazzo provato, commosso, molto lontano dalla figura spavalda che i telespettatori associano al suo nome.

Il punto centrale del servizio è proprio questo passaggio dal racconto alla presa di coscienza. Parlare di alcolismo non è mai semplice, e farlo in televisione lo è ancora meno, soprattutto per un attore giovane e molto seguito. Eppure Tkachuk ha scelto di esporsi, mettendo da parte l’immagine pubblica per mostrare il lato più vulnerabile di sé.

Il confronto con Corti non si è fermato alla semplice testimonianza. L’obiettivo era arrivare a una soluzione concreta, e il lavoro della trasmissione è andato in questa direzione, accompagnando l’interprete verso un percorso strutturato.

La scelta di chiedere aiuto ai professionisti

La parte più significativa della vicenda riguarda la decisione finale. L’attore di Mare Fuori ha accettato di affidarsi a professionisti e di chiedere aiuto in modo concreto, acconsentendo al ricovero. Non una promessa vaga quindi, ma un passo preciso verso un percorso di cura seguito da persone competenti.

È un gesto che pesa, perché arriva da qualcuno che ha raggiunto la notorietà molto presto grazie a una serie diventata un vero fenomeno, capace di appassionare spettatori di ogni età. Proprio per questo la storia di Tkachuk ha avuto una risonanza particolare tra i fan, che lo hanno visto crescere episodio dopo episodio nei panni di Pino e che ora lo ritrovano in una veste completamente diversa, quella di un ragazzo alle prese con una battaglia personale.

Il servizio de Le Iene ha dunque documentato non soltanto il momento difficile dell’attore, ma anche il primo vero passo verso la risalita. Le lacrime di Artem Tkachuk davanti a Stefano Corti hanno accompagnato la scelta di entrare in una struttura e farsi seguire da specialisti per affrontare la dipendenza dall’alcol.

Fonte: TecnoAndroid