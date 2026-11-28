Un televisore Hisense che ascolta ciò che passa sullo schermo e lo riferisce, a intervalli regolarissimi, a una società pubblicitaria. È quanto sostiene un utente che è riuscito a decifrare il traffico di rete della propria Hisense 55U65QEVS, un modello basato sul sistema operativo VIDAA. Secondo la sua analisi l’apparecchio copia l’audio in riproduzione e lo trasforma in una sorta di firma digitale, che viene poi spedita all’esterno quasi senza sosta.

Il punto delicato è che il microfono resta del tutto fuori da questa storia. A essere catturato è il suono che la TV stessa sta riproducendo, e questo vale anche quando la sorgente non è un’app interna ma una console collegata tramite HDMI. In pratica qualsiasi contenuto passi attraverso gli altoparlanti del televisore finisce dentro il meccanismo, che si tratti di un film, di un programma o di una sessione di gioco.

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Come funziona l’impronta audio e dove finisce

Il sistema descritto segue uno schema piuttosto preciso. Da ogni secondo di audio il televisore ricava un’impronta da 72 bit, un’informazione minuscola eppure sufficiente per riconoscere cosa si sta guardando, che sia una trasmissione, una pellicola o uno spot pubblicitario. Non serve quindi inviare il suono vero e proprio, basta questa traccia compatta per identificare il contenuto in onda.

Circa ogni 2,7 secondi queste impronte vengono raccolte e inviate a Nexxen, azienda del settore pubblicitario con sede a Tel Aviv. Insieme ai dati viaggia anche un codice identificativo del dispositivo che non cambia mai, un dettaglio che permette di ricondurre nel tempo tutte le abitudini di visione allo stesso apparecchio.

Il legame tra le due società non è affatto occasionale. Hisense ha stretto con la realtà israeliana un accordo in esclusiva valido almeno fino al 2029. Il comportamento osservato non sembra nemmeno un episodio isolato, perché un secondo utente ha notato la stessa dinamica sul medesimo modello, con le informazioni dirette anche in questo caso verso Nexxen.

Le impostazioni che non bastano e la questione del consenso

Uno degli aspetti più spinosi riguarda i controlli a disposizione di chi possiede il televisore. Togliere la spunta alla voce Personalised Ads, quella che per logica dovrebbe gestire la pubblicità personalizzata, non ha interrotto l’invio dei dati. Il flusso si è fermato soltanto dopo aver disattivato un’altra opzione, chiamata Agree to Enhanced Viewing Service.

Secondo l’utente che ha condotto l’analisi questa funzione risultava attiva fin dalla prima configurazione della TV, senza che fosse mai stato richiesto alcun consenso. Un passaggio che sposta l’attenzione dal semplice aspetto tecnico al tema della privacy e della trasparenza nei confronti di chi acquista il prodotto e lo porta in salotto.

Non è la prima volta che il marchio finisce nel mirino per ragioni simili. Lo scorso anno alcuni utenti avevano già intentato una causa contro Hisense, ma fino a oggi nessuno era riuscito ad analizzare il flusso di dati per capire cosa contenesse davvero. Stavolta il risultato è arrivato grazie a Claude, lo strumento utilizzato per decifrare le comunicazioni del televisore e ricostruirne il contenuto.

Al momento Hisense non ha fornito alcuna risposta alle accuse. Non è ancora chiaro inoltre se lo stesso comportamento riguardi anche i televisori venduti in Italia.

Fonte: TecnoAndroid