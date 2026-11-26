Con il Black Friday alle porte, capire se uno sconto è davvero un affare diventa la vera sfida per chi deve fare regali senza svuotare il portafoglio. Pensiamo a un paio di cuffie per un figlio e a una friggitrice ad aria per la mamma anziana, con un tetto di 100 euro per ciascun acquisto, meglio se qualcosa in meno. Un Natale un po’ avaro, certo, ma con un po’ di fortuna i destinatari non leggeranno mai queste righe.

Il problema però è concreto. Basta una ricerca online per ritrovarsi davanti a decine di modelli e ribassi che sembrano irresistibili. Cuffie a 79 euro invece di 129 sono un buon affare? Dipende. Magari un mese fa costavano 75 euro, un altro negozio potrebbe proporle a 69 e con pochi euro in più si porterebbe a casa il modello superiore. Quest’anno a sciogliere il dubbio può pensarci l’intelligenza artificiale, ancora più che in passato grazie alla crescita dei modelli di AI. Non a caso Amazon ha appena lanciato anche in Italia Alexa per lo Shopping, il nuovo assistente integrato nel sito e nell’app, giusto in tempo per il periodo delle grandi offerte.

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Come usare ChatGPT per scegliere il regalo giusto

Il primo passo può essere aprire ChatGPT e scrivere una richiesta precisa, per esempio: “Cerco cuffie wireless con cancellazione del rumore da regalare a un ragazzo. Budget massimo 100 euro. Trovami tre modelli acquistabili in Italia, confronta autonomia, qualità audio e recensioni, indicami i prezzi e dove comprarli”. Il chatbot è in grado di preparare una selezione ragionata, spiegando quali caratteristiche valgono la spesa e quali prodotti offrono un rapporto qualità prezzo interessante. La funzione Assistente allo shopping permette poi di approfondire il confronto e di ottenere i collegamenti ai negozi.

Si può anche spingere la conversazione un po’ più in là, chiedendo per esempio quale delle tre opzioni abbia il miglior rapporto qualità prezzo e quali alternative costino almeno 20 euro in meno senza perdere troppo in qualità. Lo stesso metodo funziona per televisori, robot aspirapolvere, smartphone e piccoli elettrodomestici. Se il budget cambia basta chiedere una nuova selezione, mentre se un modello convince lo si può mettere a confronto con uno più economico. Il vantaggio principale sta nel restringere la rosa dei candidati partendo dalle proprie esigenze anziché dalle offerte pubblicitarie.

Sui prezzi però serve sempre una verifica. La stessa OpenAI avverte nella guida all’Assistente allo shopping che le cifre possono non coincidere con quelle aggiornate dai negozi e che alcune fonti potrebbero restare escluse perché bloccano l’accesso automatico ai propri siti.

Alexa per lo Shopping e lo storico prezzi su Amazon

Per chi acquista spesso su Amazon lo strumento più comodo è Alexa per lo Shopping, che prende il posto di Rufus e integra le capacità di Alexa+. È gratuita anche senza abbonamento Prime. Basta aprire l’app Amazon Shopping aggiornata ed effettuare l’accesso al proprio account. L’icona si trova nella barra inferiore dell’app, mentre da computer compare nella parte superiore di Amazon.it. Nella ricerca si può scrivere direttamente una domanda come “Quali sono le migliori cuffie wireless sotto i 100 euro per ascoltare musica e fare videochiamate?”. L’assistente propone prodotti e caratteristiche attingendo anche a informazioni e recensioni, e in caso di indecisione fra due modelli può metterli a confronto.

La novità più utile per risparmiare arriva però quando il prodotto è già stato scelto. Nella scheda si cerca la voce Storico prezzi, oppure si chiede direttamente ad Alexa quanto costava in passato. Amazon mostra l’andamento negli ultimi 30, 60 o 365 giorni, così da valutare la cifra attuale alla luce dei mesi precedenti. Prima era possibile farlo solo con servizi di alert come Camelcamelcamel. Da qualche tempo, inoltre, anche ChatGPT può monitorare l’arrivo di offerte su un certo articolo e inviare una notifica in caso di aggiornamenti.

Amazon ha poi annunciato che nei prossimi mesi arriveranno anche in Italia gli avvisi sui ribassi e le azioni programmate, come l’aggiunta automatica di un articolo al carrello quando il prezzo scende sotto una soglia stabilita. Alexa per lo Shopping consente inoltre di costruire confronti tra prodotti e guide personalizzate per gli acquisti più impegnativi, come un nuovo computer.

Anche dopo aver individuato un’offerta interessante su Amazon conviene comunque dare un’occhiata agli altri negozi, magari con l’aiuto di ChatGPT e dei classici comparatori di prezzo come Trovaprezzi e Google Shopping.

Fonte: TecnoAndroid