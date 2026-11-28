La vitamina B12, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nel buon funzionamento dell’organismo, è diventata l’ingrediente chiave di una nuova batteria ricaricabile messa a punto all’Università di Córdoba. I ricercatori spagnoli hanno dimostrato per la prima volta che questa molecola può agire da catalizzatore in un sistema di accumulo energetico, e il prototipo ha retto fino a 250 cicli di carica e scarica. Un risultato che potrebbe aprire la strada ad alternative più sicure, economiche e sostenibili rispetto alle classiche batterie al litio.

Si tratta di un utilizzo decisamente inatteso per un nutriente che di solito si associa a tutt’altro. La cobalamina, altro nome della B12, è presente in modo naturale nei prodotti di origine animale ed è prodotta da alcuni batteri che vengono anche coltivati su scala industriale per rifornire il settore alimentare e quello farmaceutico. Oltre agli impieghi in medicina, nutrizione e veterinaria, viene usata per correggere determinate carenze e negli ultimi tempi è diventata popolare, insieme alle altre vitamine del gruppo B, persino come rimedio contro i postumi di una serata, grazie alla sua capacità di ridurre la stanchezza.

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Come funziona la batteria alla vitamina B12

Il dispositivo è nato nel gruppo di ricerca di Chimica Fisica dell’Istituto Chimico per l’Energia e l’Ambiente (IQUEMA) dell’ateneo andaluso. Si tratta di una batteria a zinco e aria, che produce elettricità sfruttando lo zinco e l’ossigeno presente nell’atmosfera circostante. Per far funzionare il tutto, il team ha legato le molecole di vitamina B12 a nanotubi di carbonio a parete singola. Al centro della vitamina si trova un atomo di cobalto (III), ed è proprio questo elemento a spingere le reazioni elettrochimiche necessarie al funzionamento della cella.

Non è il primo tentativo del gruppo con le molecole di origine naturale. In passato erano state testate come catalizzatori l’emoglobina e la catalasi, che contengono rispettivamente ferro (II) e ferro (III). La vitamina B12 rappresenta il terzo esperimento di questo tipo, ma è quello che ha portato al passo avanti più importante, cioè una batteria capace di essere ricaricata più volte.

L’ostacolo principale era trattenere la vitamina all’interno della cella. Essendo molto solubile in acqua, tende infatti a disperdersi in un sistema che si basa su un elettrolita acquoso. I ricercatori hanno risolto il problema fissandola ai nanotubi con una tecnica che imita, come ha spiegato Manuel Cano Luna, uno degli autori, “il processo con cui gli amminoacidi si legano tra loro nelle proteine”. Lo stesso Cano Luna ha raccontato che l’idea di partenza era osservare “le proprietà che si possono trovare nei materiali presenti in natura per utilizzarle in nuove batterie”.

Un’alternativa più leggera e sicura alle batterie agli ioni di litio

Lo studio, pubblicato sul Journal of Materials Chemistry A, potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dai materiali impiegati nelle batterie agli ioni di litio, la cui estrazione comporta sfide economiche, ambientali e sociali non da poco. Le celle a zinco e aria riescono invece a immagazzinare parecchia energia in rapporto al loro peso e si affidano a materie prime più facili da reperire. Lo zinco è abbondante e riciclabile, mentre l’ossigeno viene prelevato direttamente dall’aria invece di essere conservato all’interno, e questo rende il dispositivo più leggero di altre soluzioni. Non a caso sono già diffuse nei piccoli apparecchi elettronici, in particolare negli apparecchi acustici. A tutto ciò si aggiunge l’uso di elettroliti acquosi non infiammabili, che abbassano il rischio di incendio.

Il vero nodo, per rendere queste celle ricaricabili, è trovare un catalizzatore efficace in entrambe le direzioni. Durante la scarica l’energia chimica si trasforma in elettrica, mentre in fase di ricarica le reazioni devono procedere al contrario. Secondo il ricercatore Antonio Jesús Fernández Romero la vitamina B12 soddisfa questi requisiti perché durante la scarica catalizza la riduzione dell’ossigeno ad acqua e durante la ricarica favorisce la produzione di ossigeno.

Se l’approccio potrà essere perfezionato, le batterie con catalizzatori a base di B12 potrebbero aiutare ad affrontare una delle grandi difficoltà delle energie rinnovabili, ovvero conservare l’elettricità in eccesso prodotta da sole e vento per usarla quando la generazione cala. Per ora la tecnologia resta in fase di ricerca, ma il prototipo ha già dimostrato di sostenere fino a 250 cicli di carica e scarica.

Fonte: TecnoAndroid