Very Mobile sta puntando sui social per il Black Friday 2026 e tra le proposte della gamma Promo Meta ne spicca una con Giga illimitati a 6,99 euro al mese. Si chiama Very 6,99 Unlimited Promo Meta, nota anche come Meta Plus, e compare in questi giorni nelle campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram insieme ad altre due tariffe della stessa famiglia. Nelle pagine dedicate non è indicata alcuna data di scadenza ma soltanto un invito ad approfittarne. La stessa offerta a 6,99 euro era già spuntata nei giorni scorsi, però solo attraverso una campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti dell’operatore.

Le tre Promo Meta e come attivarle

La base è identica per tutte e tre le soluzioni. Ogni mese ci sono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e traffico dati in 5G Full Speed con velocità fino a 2 Gbps. A cambiare è soltanto la quantità di Giga. Very 4,99 200 Giga Promo Meta, chiamata anche Meta 3, offre 200 Giga a 4,99 euro al mese. Very 5,99 300 Giga Promo Meta, cioè Meta 1, arriva a 300 Giga per 5,99 euro. Meta Plus invece toglie qualsiasi tetto alla navigazione e costa 6,99 euro.

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Per sottoscrivere le offerte Promo Meta bisogna prima riscattare un codice coupon nella pagina raggiungibile dal post che appare sui social. Basta inserire un indirizzo email e scegliere dal menu a tendina il gestore di provenienza. Le tariffe sono riservate a chi porta il numero da iliad, PosteMobile, CoopVoce e da diversi operatori virtuali come DIGI, Lycamobile, Tiscali, Optima Italia, Enel Mobile, Noitel, Rabona Mobile e WithU, giusto per citarne alcuni. Una volta selezionato l’operatore compare il codice, che arriva anche via email. Cliccando su “Vai all’offerta” si atterra sulla pagina della promo dove il codice va inserito per chiudere l’acquisto.

Nel menu figurano però anche altri nomi. Chi sceglie Vodafone, Fastweb, Sky Mobile, ho. Mobile o Spusu vede un avviso che esclude l’accesso alle promo e suggerisce di chiamare il 1929 per conoscere le proposte standard. Con WindTre appare invece Very Social, che include minuti e SMS illimitati più 350 Giga in 5G Full Speed a 8,99 euro al mese. Per chi arriva da TIM o Kena c’è ora Very Social 2 con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga a 7,99 euro al mese.

Costi, identificazione e velocità della rete

Con le attivazioni online la SIM non costa nulla ed è possibile optare per una eSIM al posto della scheda fisica. Anche l’attivazione è gratuita per tutte e tre le Promo Meta, quindi la spesa iniziale coincide con il primo mese. Da dicembre 2023 per l’identificazione si può usare lo SPID in alternativa alla videoidentificazione, mentre dall’estate 2024 sono accettate pure le credenziali CIE. L’operatore promette il prezzo “per sempre” e dal debutto del 24 febbraio 2020 non ha mai applicato modifiche unilaterali. Fino al 3 dicembre 2026, salvo cambiamenti, resta attiva l’iniziativa Porta un Amico che consente di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio.

I Giga illimitati vanno utilizzati per uso personale secondo l’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto. I parametri da non superare sono due, ossia un consumo mensile almeno 5 volte superiore alla media dei clienti con offerte analoghe oppure un traffico pari al doppio della media per 3 mesi consecutivi.

Very Mobile è il marchio prepagato di Wind Tre, che fa capo al gruppo CK Hutchison, e dal 25 novembre 2024 permette di navigare anche in 5G. Di solito le tariffe sotto i 6,99 euro hanno il 5G limitato a 30 Mbps, ma le Promo Meta includono già il Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Non serve quindi l’opzione Very Full Speed 5G a 0,99 euro, mentre resta disponibile Very Plus con Giga extra e sconti su cinema e ristoranti, gratis il primo mese e poi a 0,99 euro invece di 1,99 euro fino al 3 dicembre 2026. La copertura raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD, altrimenti si naviga in 4G fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Dal 7 giugno 2024 è partito inoltre lo spegnimento del 3G di WindTre sulla frequenza 2100 MHz, riutilizzata per il 4G.

Fonte: TecnoAndroid