I messaggi programmati arrivano ufficialmente su WhatsApp e presto non saranno più un’esclusiva di chi partecipa ai test. A circa un mese di distanza dalla loro prima apparizione nel canale beta, l’applicazione ha annunciato il debutto della funzione per tutti sulla versione stabile. Il rilascio però non sarà immediato per l’intera platea di utenti, visto che la distribuzione procederà in maniera graduale nel corso delle prossime settimane.

Il principio alla base è piuttosto semplice. Una volta scritto un messaggio non sarà più obbligatorio inviarlo subito, perché si potrà decidere di posticiparne la consegna indicando con precisione data e ora. È un’opzione pensata per chi preferisce preparare un contenuto in anticipo e lasciare che parta da solo al momento stabilito, senza doversi ricordare di farlo manualmente. Proprio per questo l’arrivo sul canale stabile viene accolto come un passo atteso, visto che finora la novità era rimasta confinata alla cerchia ristretta dei tester.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Chat singole, gruppi e contenuti multimediali

La novità non resterà limitata alle conversazioni individuali. La programmazione degli invii sarà disponibile anche nelle chat di gruppo, quindi lo stesso meccanismo potrà essere usato sia per scrivere a un singolo contatto sia per raggiungere più persone all’interno di una conversazione condivisa. Nessuna distinzione insomma tra i due ambiti, con un funzionamento che rimane identico in entrambi i casi e che non richiede impostazioni diverse a seconda del tipo di chat.

Ci sono comunque dei limiti temporali da rispettare. La finestra entro cui è consentito pianificare la spedizione parte da un minimo di 10 minuti e arriva fino a un massimo di 14 giorni di anticipo. Non sarà quindi possibile fissare un invio a distanza di pochi istanti, né spingersi oltre le due settimane. All’interno di questi margini però lo spazio per organizzarsi è abbastanza ampio, sia per un promemoria a breve termine sia per un messaggio da recapitare qualche giorno più avanti.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il tipo di contenuti supportati. La funzione infatti non si ferma ai semplici messaggi di testo ma può essere sfruttata anche per condividere foto e video. In questo modo diventa possibile preparare in anticipo un contenuto multimediale e affidare all’app il compito di recapitarlo all’orario scelto, esattamente come succede con un normale messaggio scritto.

Come programmare un messaggio su WhatsApp

La procedura per usare i messaggi programmati su WhatsApp è stata pensata per essere immediata e non prevede passaggi complicati o menu nascosti. Il primo step consiste nello scrivere il messaggio come si fa di solito, oppure nell’allegare l’immagine o il filmato che si ha intenzione di condividere. Fin qui nulla cambia rispetto alla normale routine quotidiana all’interno dell’app.

La differenza arriva al momento della spedizione. Invece di toccare semplicemente il pulsante invio occorre tenerlo premuto. A quel punto sullo schermo comparirà un’interfaccia dedicata che permette di scegliere giorno e orario della consegna. Basta selezionare i valori desiderati, sempre restando dentro la finestra compresa tra 10 minuti e 14 giorni, perché il messaggio venga inviato automaticamente nel momento indicato.

Fonte: TecnoAndroid