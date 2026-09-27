WindTre Blue Unlimited 5G Online sale a 10,99 euro al mese

Cambia il prezzo delle offerte Blue Unlimited 5G Online di WindTre, che da oggi 21 Settembre 2026 arrivano a 10,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero. Stesso nome, stessi contenuti, minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati, ma con un euro in più sul rinnovo mensile rispetto a prima. Il discorso vale anche per la variante Blue Unlimited 5G EP Online, quella pensata per chi preferisce il pagamento automatico.

Fino a ieri le due proposte viaggiavano a 9,99 euro al mese. Sul sito ufficiale dell’operatore vengono ora presentate come Special Edition, attivabili fino al 15 Novembre 2026, salvo proroghe o modifiche dell’ultimo minuto. Chi cerca qualcosa di più leggero sul portafoglio trova comunque le offerte Promo 5G Online e Promo 5G EP Online, rimaste a 7,99 euro al mese e senza variazioni annunciate.

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Cosa c’è dentro le offerte WindTre per nuovo numero

Le nuove versioni Blue Unlimited comprendono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso numeri nazionali, 200 Giga in 5G Full Speed e, una volta esaurito quel pacchetto, Giga illimitati sempre in 5G ma con velocità limitata a 10 Mbps. Le versioni Promo, invece, si fermano ai 200 Giga in 5G Full Speed, senza la coda di traffico illimitato.

Tutte queste offerte si attivano solo online, sul sito dell’operatore, ed esclusivamente con nuovo numero. La differenza tra le due famiglie sta nel metodo di rinnovo. Con Blue Unlimited 5G Online e Promo 5G Online l’addebito avviene su credito residuo o tramite Ricarica Automatica, quindi in fase di acquisto va scelto “Ricarica manuale” oppure “PayPal”. Con le versioni Easy Pay il rinnovo passa da carta di credito o IBAN, con addebito automatico.

Nessun costo di attivazione per nessuna delle quattro, nessuna spesa per la SIM o per la eSIM. Chi sceglie l’addebito su credito residuo paga solo il primo mese anticipato, mentre con Easy Pay la spesa iniziale è pari a zero. Per l’identificazione, oltre alla classica videochiamata, da Dicembre 2024 si possono usare SPID e CIE, e dal 28 Marzo 2025 la eSIM è acquistabile direttamente online, con attivazione quasi immediata appena arriva l’email con il QR Code.

Chi invece preferisce il negozio fisico trova le offerte Special 5G a 10,99 euro al mese e Special 5G Easy Pay a 9,99 euro al mese. Per chi arriva da un altro operatore restano disponibili le proposte online della gamma GO Digital, che partono da 5,99 euro al mese.

Soglie, roaming e dettagli da leggere prima di firmare

I minuti sono illimitati salvo utilizzi contrari a buona fede o diversi dall’uso personale, come stabilito dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Superati i 200 SMS scatta il costo a consumo di 29 centesimi per messaggio. Finiti i Giga, entra in gioco un extrasoglia di 1 Giga al giorno a 0,99 euro, con navigazione bloccata fino al giorno successivo se quel Giga viene bruciato prima delle 23:59.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS seguono le regole italiane, mentre per i dati vale una soglia mensile fissata dalla normativa, pari a 12 Giga con le offerte Promo e 14,9 Giga con le Blue Unlimited. Oltre quel limite si paga 0,1342 centesimi di euro per MB per tutto il 2026. In questo periodo è attiva anche una promozione che regala 25 Giga in più per 3 mesi in Unione Europea a chi attiva un’offerta voce e dati Easy Pay o con Ricarica Automatica online da almeno 9,99 euro al mese, valida fino al 25 Ottobre 2026.

Sulle nuove SIM è sempre incluso il piano New Basic, che costerebbe 4 euro al mese ma non viene addebitato finché resta attiva un’offerta. Compresi anche VoLTE, Wi-Fi Calling, Ti Ho Cercato e Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito in Italia e in Unione Europea. Attenzione però a un dettaglio: per le attivazioni dal 16 Marzo 2026 la continuità di Segreteria Telefonica, RingMe e MMS non è garantita, perché quei servizi verranno progressivamente dismessi.

La copertura 5G dell’operatore tocca il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD, con velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload nei documenti contrattuali.

Fonte: TecnoAndroid