OpenAI e Apple Intelligence: pochi nuovi utenti da ChatGPT

Il rapporto tra OpenAI e Apple Intelligence si è rivelato meno redditizio di quanto la società guidata da Sam Altman avesse immaginato, e adesso arriva l’ammissione: l’integrazione di ChatGPT dentro il sistema di intelligenza artificiale di Apple ha portato numeri molto più bassi delle attese. Nessun boom di nuovi utenti, nessuna ondata di iscrizioni, nessun effetto valanga. Un risultato che, visto dall’esterno, suona quasi paradossale considerando la platea potenziale. Sulla carta l’accordo sembrava uno di quelli capaci di cambiare gli equilibri. Da una parte centinaia di milioni di dispositivi Apple in circolazione, dall’altra il chatbot più conosciuto al mondo, pronto a intervenire ogni volta che le funzioni native non bastano. Nella pratica, però, il travaso di utenti verso ChatGPT è stato molto più sottile del previsto.

Perché l’integrazione non ha prodotto i numeri sperati

Il punto è che l’integrazione funziona in modo quasi invisibile. Quando l’assistente di Apple non riesce a rispondere, propone di girare la richiesta a ChatGPT, e l’utente accetta oppure no. Non c’è bisogno di scaricare un’app, non c’è bisogno di creare un account, non c’è nemmeno bisogno di sapere cosa sia davvero OpenAI. Chi usa Apple Intelligence in questo modo ottiene la risposta e prosegue con la propria giornata, senza mai entrare nell’ecosistema del chatbot in senso stretto.

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Ed è proprio qui che il meccanismo si inceppa, almeno dal punto di vista commerciale. Un’azienda che punta sugli abbonamenti ha bisogno di persone che si registrino, che tornino, che alla fine paghino. Un collegamento occasionale attivato da un assistente vocale difficilmente produce quel tipo di fedeltà. La visibilità è enorme, la conversione molto meno. A questo si aggiunge un altro fattore, cioè l’uso reale che viene fatto delle funzioni di intelligenza artificiale sugli smartphone. Molte richieste restano semplici, quotidiane, risolvibili senza scomodare modelli avanzati. Il salto verso ChatGPT scatta solo in una minoranza di casi, e quella minoranza non basta a spostare gli indicatori di crescita che contano davvero.

Cosa significa per Apple e per il mercato dell’intelligenza artificiale

Per Apple la situazione ha una lettura diversa. L’azienda di Cupertino ha sempre presentato la collaborazione come un’estensione, non come il cuore della propria strategia. L’obiettivo dichiarato era offrire una scorciatoia quando le capacità interne si fermano, mantenendo il controllo sull’esperienza d’uso e sulla privacy. Da questo punto di vista il modello sta reggendo, perché il marchio ChatGPT resta un ospite e non il padrone di casa.

Il risvolto è che OpenAI si ritrova con una vetrina prestigiosa ma poco fruttuosa. Essere dentro milioni di iPhone ha un valore di immagine indiscutibile, però la presenza da sola non genera automaticamente utenti attivi né ricavi. È una lezione che riguarda tutto il settore, dove la corsa alle partnership con i grandi produttori di hardware viene spesso raccontata come una vittoria in sé.

Il quadro aiuta anche a capire perché le aziende del comparto stiano ripensando il modo in cui l’intelligenza artificiale viene proposta sui dispositivi mobili. Un conto è comparire come opzione di riserva, un altro è diventare lo strumento che le persone aprono di proposito ogni giorno. La differenza tra le due cose, nei bilanci, pesa parecchio.

Nel frattempo la collaborazione resta attiva e Apple Intelligence continua a rimandare a ChatGPT le richieste più complesse, con la delusione di OpenAI ormai messa nero su bianco.

Fonte: TecnoAndroid