Fusione nucleare: 3,2 miliardi raccolti, la rete resta lontana

La fusione nucleare continua a muovere capitali enormi, eppure una centrale collegata alla rete elettrica resta un traguardo lontano. È un tema che affascina da decenni, da quando si è cominciato a raccontarla come la vera rivoluzione energetica, quella che avrebbe cambiato il modo di produrre elettricità una volta domata. I progressi ci sono stati, e non sono pochi: la soglia che per anni sembrava quasi irraggiungibile è stata superata, le reazioni capaci di liberare quantità enormi di energia oggi si sanno accendere. Il punto è un altro, cioè cosa separa un esperimento riuscito in laboratorio da un impianto che alimenta case e fabbriche.

Quella distanza resta un abisso tecnologico, ma gli investitori sembrano disposti ad attraversarlo lo stesso. Nei primi otto mesi del 2026 le startup del settore hanno raccolto circa 3,2 miliardi di euro, una cifra che racconta bene quanto sia alta l’aspettativa attorno a questa tecnologia. Aziende come Helion si spingono oltre e dichiarano di voler fornire elettricità entro il 2028, una scadenza ravvicinata se si considera il tipo di problemi ancora aperti.

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Il bilancio energetico è il primo ostacolo

Per capire dove sta il nodo basta guardare al risultato ottenuto nel 2022 dal National Ignition Facility, l’esperimento che ha fatto il giro del mondo. In quell’occasione il combustibile ricevette energia sufficiente a produrre 3,15 megajoule attraverso la fusione, quindi più di quella fornita direttamente al bersaglio. Un traguardo storico, raccontato ovunque come la prova che la strada era percorribile.

Il dettaglio che spesso passa in secondo piano riguarda però il consumo dell’impianto nel suo complesso. Per alimentare i 192 laser della struttura servirono circa 422 megajoule di elettricità. Il confronto fra i due numeri spiega da solo la situazione: il guadagno energetico esiste solo se si guarda la reazione isolata, non l’intera macchina che la rende possibile.

Una centrale, invece, deve funzionare in modo diverso. Deve immettere in rete più energia elettrica di quanta ne consumi tutto il sistema, laser compresi, raffreddamento compreso, ogni componente compreso. Finché questo bilancio resta negativo, si può parlare di successo scientifico ma non di produzione energetica. E questo è soltanto il primo degli scogli da superare.

Perché i tempi restano un’incognita

La differenza fra accendere una reazione e costruire una centrale a fusione funzionante è la ragione per cui le previsioni continuano a slittare. Un conto è dimostrare che la fisica funziona, un altro è trasformarla in un impianto industriale affidabile, ripetibile, capace di lavorare in continuo e non per pochi istanti in condizioni di laboratorio.

Gli annunci delle società private hanno cambiato il tono del dibattito, questo va detto. La promessa di elettricità da fusione entro il 2028 avrebbe fatto sorridere fino a qualche anno fa, oggi viene presa sul serio abbastanza da attirare miliardi. Ma i numeri del National Ignition Facility restano lì, a ricordare quanto sia ampio il margine da recuperare sul piano dell’efficienza complessiva.

Il settore si muove quindi su due binari paralleli. Da una parte la ricerca, che accumula risultati concreti e sposta in avanti i limiti tecnici. Dall’altra il capitale privato, che scommette su tempi stretti e si assume il rischio di finanziare una tecnologia ancora priva di una dimostrazione commerciale. I 3,2 miliardi di euro raccolti nei primi otto mesi dell’anno raccontano una fiducia che cresce, mentre la rivoluzione energetica annunciata da decenni continua a misurarsi con il problema più semplice e più ostinato di tutti, cioè produrre più energia di quanta se ne consumi.

Fonte: TecnoAndroid