Silent Hill Townfall: come risolvere l’enigma dei parametri?

Chi sta affrontando l’enigma dei parametri vitali in Silent Hill Townfall si ritrova davanti a una richiesta apparentemente semplice, fatta da un medico che parla attraverso un citofono, e che invece nasconde una piccola trappola. Servono tre dati precisi, pressione sanguigna, frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, ma le macchine sparse nella stanza sono diverse e ognuna mostra numeri differenti. Il problema è che ogni scelta sbagliata comporta un danno, quindi procedere a tentativi non è esattamente la strategia migliore.

La chiave di tutto sta in un dettaglio che si rischia di ignorare, ovvero il laptop appoggiato nell’angolo della stanza. Da lì si accede al menu Equipment Overview, e all’interno si trova la voce Valentudo View S-100, che altro non è se non il manuale di istruzioni delle apparecchiature per i parametri vitali. Leggere quelle indicazioni significa capire quali valori il sistema considera attendibili e quali invece vengono scartati, e di conseguenza quale macchina vada interrogata di volta in volta.

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Pressione sanguigna e frequenza cardiaca, dove guardare

Per la pressione sanguigna il manuale del Valentudo View S-100 è piuttosto diretto e invita a non considerare i valori fuori dall’intervallo 70/100 mmHg. Sul display si tratta delle due cifre verdi sulla sinistra, quella sistolica e quella diastolica. Individuata la macchina giusta basta interagire con essa per registrare il dato. Nel caso specifico i numeri mostrati alternavano 71/39 e 70/40, quindi conviene fare attenzione perché le letture tendono a cambiare da un momento all’altro mentre si è lì davanti.

Quando invece il medico chiede il polso, o frequenza cardiaca, le istruzioni sul laptop specificano che i valori di Heart Rate espressi in BPM che si collocano fuori dalla forbice compresa tra 40 e 160 risultano spesso inaccurati. Il numero da cercare in questo caso è quello giallo, e va trovata la macchina che mostra una frequenza cardiaca non compresa in quell’intervallo. Nella pratica la macchina corretta segnava 161, valore poi diventato 162 al momento della segnalazione al dottore. Anche qui, insomma, i numeri ballano leggermente ma la logica resta identica.

Il valore dell’ossigeno e cosa succede dopo

Manca l’ultimo dato, quello relativo all’ossigenazione. Tornando sulla voce Valentudo View S-100 nel menu Equipment Overview si legge che le percentuali di SpO2 inferiori a 75% sono considerate inaffidabili. Il riferimento sul display è il numero rosso, quello appunto che indica la saturazione. La macchina utilizzata mostrava 81%, poi sceso a 80% nel momento in cui il valore è stato comunicato al medico.

Una volta riferiti tutti e tre i dati la stanza successiva si sblocca e si passa oltre. Il gioco non concede però una vera pausa, perché subito dopo arriva l’enigma dei raggi X, un rompicapo completamente diverso nella forma ma costruito sullo stesso principio di fondo, ovvero leggere con attenzione le istruzioni disponibili per capire cosa fare.

Perché questo puzzle mette in difficoltà

Quello che rende insidioso l’enigma dei parametri vitali in Townfall non è la difficoltà matematica, praticamente inesistente, quanto il modo in cui il gioco spinge ad agire d’istinto. La tentazione di avvicinarsi alla prima macchina disponibile e provare è forte, soprattutto con una voce che incalza dall’altra parte del citofono. E ogni errore si paga con del danno subito, il che rende la fretta particolarmente costosa.

Il consiglio pratico resta quello di consultare il laptop prima di ogni singola richiesta, non una volta sola all’inizio. I tre criteri sono diversi tra loro e si confondono facilmente, tra un intervallo da rispettare e due soglie da superare in direzioni opposte. Colori diversi aiutano a orientarsi, verde per la pressione, giallo per il polso, rosso per la saturazione, ed è quello il riferimento visivo più rapido da usare mentre ci si muove tra le apparecchiature della stanza.

Fonte: TecnoAndroid