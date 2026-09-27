PosteMobile Creami Extra Wow 100: nuova versione negli uffici postali

PosteMobile ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia di Creami Extra Wow 100 Ed. 2026, l’offerta da 6,99 euro al mese che negli uffici postali continua a cambiare pelle senza modificare i contenuti. La novità di questi giorni riguarda una versione in cross selling, valida su tutto il territorio nazionale e riservata ai nuovi clienti dell’operatore virtuale, attivabile soltanto allo sportello con un codice promozionale.

Un piccolo riepilogo aiuta a capire il percorso. Dal 16 marzo al 2 maggio 2026 la promozione era stata proposta a livello nazionale a tutti i nuovi clienti, ma esclusivamente negli uffici postali. Poi, dal 17 luglio 2026, era rientrata in circolazione con un perimetro molto più stretto, cioè le cinque province del Lazio, e quella versione resta attivabile fino al 30 settembre 2026 sempre tramite codice promozionale. Adesso, tra i documenti di trasparenza tariffaria, è spuntata la variante cross selling disponibile ovunque, indicata dal 21 settembre al 31 dicembre 2026, anche se nel documento compare la data del 17 luglio 2026.

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Come si attiva la versione cross selling

Il meccanismo è identico a quello della promozione laziale, quindi si passa dall’ufficio postale con il codice riservato ai clienti che rientrano nel target dell’iniziativa. Il codice non è cedibile a terzi, questo viene messo nero su bianco. Quello che invece non viene chiarito è quale sia l’iniziativa che permette di ottenerlo e, di conseguenza, chi siano i clienti coinvolti. Trattandosi di una proposta in cross selling, non è escluso che finisca nelle mani dei clienti Poste Energia, ma resta un’ipotesi.

Sul fronte dei contenuti non cambia nulla. Creami Extra Wow 100 Ed. 2026 mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 4G+, sempre a 6,99 euro al mese. I 100 Giga nascono dalla somma dei 10 Giga del piano base e di un bonus mensile da 90 Giga. Il primo mese il bonus arriva entro 24 ore dall’attivazione, dal secondo mese invece viene accreditato insieme al rinnovo, quindi il plafond è subito completo.

Chi attiva può richiedere un nuovo numero oppure portare il proprio da qualsiasi operatore mobile. La spesa iniziale si limita a una prima ricarica di 10 euro che copre il canone del primo mese, mentre la SIM è gratuita. Sul sito dell’operatore, intanto, per i nuovi clienti resta disponibile Creami Extra Wow 150 Online, allo stesso prezzo di 6,99 euro al mese ma con 150 Giga, quindi 50 Giga in più.

Credit, soglie e opzioni extra

Le offerte PosteMobile funzionano con i cosiddetti credit, ognuno dei quali viene scalato per 1 SMS inviato, 1 minuto di conversazione o 1 MB di navigazione. Qui minuti e SMS sono illimitati, salvo utilizzi non conformi ai principi di buona fede e correttezza, quindi a consumarsi sono solo i credit dei dati, pari a 102.400 al mese. Finiti i Giga la navigazione si blocca in automatico senza costi aggiuntivi e si può proseguire con l’opzione Giga Extra, 1,99 euro per 1 Giga valido fino al rinnovo successivo, acquistabile più volte.

Inclusi senza sovrapprezzo anche i servizi SMS di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito al 401212, l’avviso di chiamata e l’hotspot. Con credito insufficiente al rinnovo scatta la tariffazione a consumo, cioè 18 centesimi al minuto, 12 centesimi per SMS e 2 euro al giorno per 500 MB addebitati solo in caso di utilizzo, con rimborso del costo giornaliero una volta rinnovata l’offerta. Il blocco si attiva chiamando il 160, con SMS gratuito al 4071160 e testo SI BLOCCO, dall’area personale o dall’app Poste Italiane.

Fonte: TecnoAndroid