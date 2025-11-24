WindTre aumenta alcune offerte di rete fissa: cosa cambia e quali alternative esistono

WindTre ha comunicato una variazione delle condizioni economiche per alcune offerte di rete fissa, con incrementi che possono arrivare fino a 5 euro al mese. La modifica sarà applicata in modo automatico, salvo esplicita scelta del cliente di non accettarla. Non è prevista una vera offerta alternativa legata a tutti i casi, quindi le possibilità sono limitate a poche opzioni precise.

Chi non intende accettare l’aumento può esercitare il diritto di recesso senza penali. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio 2026, specificando come causale Modifica delle condizioni contrattuali. WindTre accetta la richiesta tramite diversi canali:

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raccomandata A/R indirizzata a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159, 20152 Milano;

PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it;

numero 159 ;

punti vendita WindTre;

modulo dedicato sul sito ufficiale.

Lo stesso termine del 31 gennaio 2026 vale anche per chi desidera passare a un altro operatore, mantenendo comunque la possibilità di recedere senza costi aggiuntivi. In caso di presenza di un prodotto acquistato a rate, come modem o telefono, le rate residue possono essere saldate anche in un’unica soluzione.

Una proposta alternativa per alcuni clienti

Per una parte degli utenti coinvolti dall’aumento di 5 euro mensili, WindTre prevede anche un’ulteriore opzione: l’attivazione di un servizio in tecnologia FWA con chiamate illimitate e un canone che garantisce un risparmio minimo di 1 euro rispetto al prezzo attuale. Questa proposta non comporta costi aggiuntivi e può rappresentare una via d’uscita per chi desidera evitare il rincaro mantenendo comunque attivo un servizio di rete fissa.

Restano valide tutte le condizioni relative al diritto di recesso già indicate. Chi non accetta la modifica contrattuale può quindi:

accettare la variazione;

esercitare il recesso senza penali;

passare ad altro operatore;

scegliere la soluzione FWA (solo se prevista per la propria offerta).

La comunicazione tempestiva entro la data indicata è fondamentale per non incorrere in addebiti futuri.