WindTre GO Digital, nuova promo FOLLE per battere i rivali

L’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso tante offerte di rete mobile di rilievo. Tuttavia, tra le più interessanti ci sono senz’altro quelle dedicate alla portabilità. A partire dalla giornata dello scorso 11 luglio 2025 è stata infatti resa disponibile online una nuova offerta bomba, ovvero la nuova offerta WindTre GO 200 XS 5G Digital. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

WindTre GO 200 XS 5G Digital, nuova super promo per sfidare i competitors

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo l’attivazione online di una nuova super offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile nota con il nome di WindTre GO 200 XS 5G Digital. Si tratta di un’altra fantastica proposta dell’operatore con costo per il rinnovo mensile estremamente basso.

Nello specifico, gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa decisamente contenuta pari a soli 5,99 euro al mese. Dopo questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati. Questi si potranno utilizzare per navigare anche con le reti di quinta generazione dell’operatore telefonico WindTre. Oltre a questo, il bundle di questa offerta mette a disposizione degli utenti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Gli utenti interessati potranno attivare l’offerta in questione sia nella sua versione con pagamento tramite credito residuo sia nella sua versione con pagamento automatico di Easy Pay. Tuttavia, questa offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come riportato online, gli operatori di provenienza sono i seguenti:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, Plintron.