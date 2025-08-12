WindTre, ecco la promozione telefonica disponibile per gli Under14

WindTre è uno degli operatori telefonici tradizionali più utilizzato dagli utenti.

Si distingue dagli altri anche per la creazione di piani tariffari pensati per categorie specifiche, come nel caso degli utenti Under 14.

WindTre: ecco la promozione per gli utenti Under 14

L’offerta di WindTre disponibile per i ragazzi Under 14, comprende una serie di servizi davvero incredibili. Innanzitutto è disponibile anche in formato eSIM, e include minuti illimitati, 200 SMS, 150 giga di Internet con tecnologia 5G, 8,9 giga extra da utilizzare in Unione Europea, servizio protezione minori incluso e spedizione sim gratuita in tutta Italia. Il costo dell’incredibile piano tariffario è solamente di 6,99 € al mese, con attivazione gratis.

WindTre: altre offerte disponibili

Per quanto riguarda le offerte di telefonia mobile per tutti gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori telefonici, WindTre offre le seguenti tariffe:

200 giga di Internet con tecnologia 5G, e minuti illimitati a soli 7,99 € al mese con attivazione gratuita

con tecnologia 5G, e minuti illimitati a soli 7,99 € al mese con attivazione gratuita Giga illimitati con tecnologia 5G, minuti illimitati a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita

con tecnologia 5G, minuti illimitati a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita 150 giga di Internet quante tecnologia 5G e minuti illimitati a soli 7,99 € al mese con attivazione gratuita

Invece per quanto riguarda gli utenti provenienti dagli operatori tradizionali TIM, Vodafone e altri, oppure per chi sceglie di attivare un nuovo numero con WindTre, sono disponibili le seguenti promozioni:

200 giga di Internet con tecnologia 5G alla massima velocità disponibile e minuti illimitati, a 10,99 € al mese con attivazione gratuita

con tecnologia 5G alla massima velocità disponibile e minuti illimitati, a 10,99 € al mese con attivazione gratuita 200 giga con tecnologia 5G alla massima velocità disponibile e minuti illimitati, a 9,99 € al mese con attivazione gratuita

alla massima velocità disponibile e minuti illimitati, a 9,99 € al mese con attivazione gratuita Per i nuovi numeri: 200 giga di Internet con tecnologia 5G alla massima velocità disponibile e minuti illimitati, assoli 9,99 € al mese con attivazione gratuita

Infine, per gli utenti che desiderano avere soltanto un’offerta dati, WindTre prevede: