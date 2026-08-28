Windows 95, il mistero del volto nascosto nell’ologramma

Chi ha vissuto la stagione dei CD masterizzati ricorda bene la confezione di Windows 95 e quel piccolo rettangolo iridescente incollato sopra, un ologramma che sembrava un dettaglio decorativo e invece era una barriera antipirateria pensata con una certa astuzia. Non serviva un firewall, non servivano server nascosti: negli anni Novanta copiare un programma significava duplicare un disco e mettere insieme una scatola abbastanza credibile da ingannare l’occhio di chi comprava. Ed è proprio lì, sulla scatola, che si giocava una parte della partita.

La logica era semplice quanto efficace. Un normale sistema di stampa non riusciva a riprodurre un’immagine che cambia quando si inclina il cartone, perché l’effetto nasce da una lavorazione ottica e non da inchiostro depositato su carta. Chi tentava di clonare il pacchetto si trovava davanti un ostacolo fisico, non digitale. E in un’epoca in cui la pirateria passava dai banchetti dei mercatini e dai negozi di quartiere, la differenza tra una confezione autentica e una tarocca la faceva spesso quel riflesso cangiante.

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Perché Microsoft scelse un volto umano

A rendere la cosa più interessante fu una decisione presa a monte da Microsoft, che volle alzare ulteriormente l’asticella. Un motivo geometrico, un logo, una scritta stilizzata sarebbero stati comunque complicati da replicare, ma un viso umano è un’altra faccenda. L’occhio delle persone è allenato a riconoscere i volti, coglie in un istante le proporzioni sbagliate, un’ombra fuori posto, un’espressione che non convince. Una copia approssimativa di un volto salta all’occhio molto più di una copia approssimativa di un disegno astratto.

Da qui la scelta del soggetto, arrivata per la via più diretta possibile: il fotografo incaricato del lavoro utilizzò il proprio figlio, all’epoca ancora neonato. Nessun casting, nessuna ricerca elaborata, semplicemente il bambino che il fotografo aveva sottomano. E quel bambino, senza saperlo, finì stampato su milioni di confezioni distribuite in tutto il mondo, diventando una delle immagini più diffuse e meno riconosciute della storia dell’informatica di consumo.

Una micro animazione dentro la scatola

L’ologramma originale non era una semplice fotografia irrigidita nel cartoncino. Il bambino sedeva accanto a un computer e, muovendo la confezione, girava la testa verso il monitor. Bastava cambiare angolo di osservazione per vedere quel piccolo movimento, una specie di animazione analogica incorporata nel packaging, senza elettronica, senza schermi, senza alimentazione. Solo luce e inclinazione.

Vale la pena fermarsi un secondo su quanto fosse raffinata l’idea, considerato il contesto. Il packaging di un sistema operativo non era percepito come un elemento tecnologico, era la scatola che si buttava nell’armadio dopo l’installazione. Eppure conteneva una soluzione che univa ottica, fotografia e sicurezza commerciale in pochi centimetri quadrati. Chiunque volesse falsificare quel prodotto doveva replicare non solo il software e la stampa, ma anche un effetto tridimensionale con un soggetto in movimento.

Restano poche cose di quel periodo capaci di raccontare così bene lo spirito dell’epoca. Il lancio di Windows 95 fu un evento di massa, con file davanti ai negozi e una campagna che aveva più i toni di una uscita cinematografica che di un aggiornamento informatico. In mezzo a tutto quel rumore, il dettaglio più curioso era anche il più silenzioso: un neonato fotografato dal padre, congelato in un ologramma, che girava la testa verso un computer ogni volta che qualcuno prendeva in mano la scatola.