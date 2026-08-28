NVIDIA DSX, la piattaforma che riprogetta i data center AI

Costruire oggi un data center per l’intelligenza artificiale somiglia sempre meno a un’operazione immobiliare e sempre più a un esercizio di ingegneria energetica, ed è esattamente il terreno su cui si muove NVIDIA DSX, la piattaforma pensata per progettare queste strutture partendo dal problema vero: la corrente. Non basta più individuare un terreno abbastanza grande, servono elettricità e acqua disponibili sul posto, altrimenti il progetto nasce già zoppo. E attorno a quel vincolo ruota tutto il resto, dagli edifici ai sistemi di raffreddamento fino ai collegamenti che devono alimentare migliaia di GPU senza diventare loro stessi un collo di bottiglia.

La logica con cui si disegnano questi impianti sta cambiando parecchio. Fino a poco tempo fa l’ordine delle cose era abbastanza rigido, prima si sceglieva il sito, poi si tirava su il capannone, infine si decideva cosa metterci dentro. Con i carichi di lavoro legati all’AI quell’ordine non regge più, perché la densità di calcolo per metro quadrato è cresciuta al punto da ribaltare le priorità. La domanda iniziale non è quanto spazio serve, ma quanti megawatt si riescono a portare fin lì e in quanto tempo.

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Perché NVIDIA ha investito in Cloverleaf Infrastructure

In questa direzione va l’investimento di minoranza che NVIDIA ha effettuato in Cloverleaf Infrastructure, società statunitense specializzata nello sviluppo di siti per data center. L’idea alla base è semplice da spiegare e complicata da realizzare: portare la piattaforma DSX già nelle primissime fasi di progettazione, quando ancora si sta valutando dove mettere le fondamenta e come agganciarsi alla rete elettrica. Non un intervento a posteriori, insomma, ma una presenza fin dal foglio bianco.

Il senso dell’operazione si capisce guardando chi fa cosa. Cloverleaf lavora sul territorio, sull’individuazione delle aree, sulle autorizzazioni, sui rapporti con le utility che forniscono energia. NVIDIA porta la parte tecnologica e la conoscenza di ciò che accadrà dentro quelle sale una volta che saranno riempite di acceleratori. Mettere insieme le due competenze in anticipo significa evitare di scoprire troppo tardi che un sito perfetto sulla carta non regge il carico previsto.

Come funziona la piattaforma DSX e cosa mette insieme

Il cuore di DSX sta nel modo in cui tratta variabili che di solito viaggiano su binari separati. Potenza di calcolo, rete elettrica, raffreddamento, struttura dell’edificio e gestione operativa finiscono dentro lo stesso modello, e vengono valutate insieme invece che una alla volta da team diversi che poi provano a far quadrare i conti. È un cambio di metodo più che di strumento.

Un esempio chiarisce il meccanismo meglio di qualsiasi descrizione astratta. Se si decide di aumentare il numero di acceleratori installati, cresce automaticamente l’energia richiesta, e con quella cresce il calore da smaltire. Il che significa più capacità di raffreddamento, impianti dimensionati diversamente, forse una configurazione dell’edificio differente e sicuramente un contratto di fornitura elettrica rivisto. Ogni scelta tira le altre, e affrontarle in sequenza porta quasi sempre a rifare il lavoro.

Il risultato è che il collo di bottiglia si è spostato. Per anni il limite era la potenza di calcolo disponibile, la capacità di produrre e installare abbastanza silicio. Adesso il freno arriva prima, sta nella disponibilità di energia e nella possibilità concreta di portarla dove serve, insieme all’acqua necessaria per gestire le temperature. Chi progetta un grande data center per l’intelligenza artificiale parte da lì, e solo dopo ragiona su tutto il resto.