Windows 11, nuovo widget batteria per PC e periferiche wireless

Chi usa un portatile con Windows 11 conosce bene la scena: mouse che si spegne nel bel mezzo di una riunione, cuffie wireless che smettono di funzionare senza preavviso, tastiera muta all’improvviso. Microsoft sembra intenzionata a mettere ordine in questo piccolo caos quotidiano con un nuovo widget della batteria, pensato per raccogliere in un unico riquadro la percentuale di carica residua del computer e di tutte le periferiche collegate. Niente di rivoluzionario sulla carta, ma è una di quelle comodità che, una volta provate, difficilmente si abbandonano.

Il concetto è semplice e arriva con un certo ritardo rispetto al mondo mobile. Su Android e iOS la possibilità di controllare in un colpo d’occhio l’autonomia di auricolari, orologi e accessori vari esiste da anni. Sul sistema operativo desktop di Microsoft, invece, la situazione è sempre stata più frammentata, con informazioni sparse tra impostazioni Bluetooth, software proprietari dei produttori e notifiche che compaiono quando è già troppo tardi.

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Come dovrebbe funzionare il nuovo widget batteria

L’aspetto grafico, per quanto si può intuire dai primi render non ufficiali circolati in rete, è quello di un elenco verticale. In cima il PC, poi via via i dispositivi connessi, ciascuno accompagnato da un’icona che ne permette il riconoscimento immediato, da una breve descrizione, dalla percentuale di carica e dallo stato della connessione. Nessun menu da esplorare, nessun passaggio intermedio: tutto visibile in una schermata sola.

Il box dovrebbe comparire in due punti distinti. Il primo è il pannello dedicato ai widget, quello richiamabile dalla barra delle applicazioni. Il secondo è la schermata di blocco, con la possibilità di attivare o disattivare la presenza del riquadro dalle impostazioni, per chi preferisce un lock screen più pulito. Previsto anche il supporto al tema scuro, dettaglio che a molti utenti sembra ormai scontato ma che, quando manca, si nota subito.

Va detto con chiarezza che la funzione non è ancora ufficiale. Le informazioni provengono dalle recenti versioni di anteprima del sistema operativo, quelle riservate ai canali di test, e le immagini circolate sono ricostruzioni realizzate sulla base di quei dati. La strada da percorrere, quindi, è ancora lunga: prima la fase di sperimentazione tra gli utenti Insider, poi eventuali aggiustamenti, infine il rollout su larga scala. Un percorso che in casa Microsoft può durare settimane oppure mesi, senza garanzie che ogni dettaglio resti identico a quanto visto finora.

Un tassello nel lavoro di rifinitura di Windows 11

L’aggiunta si inserisce in un quadro più ampio. Nel corso di quest’anno Microsoft ha imboccato una direzione precisa con Windows 11, concentrandosi meno su annunci roboanti e più sulla rifinitura dell’esistente. Piccole funzioni, interventi mirati, correzioni di attriti che gli utenti segnalano da tempo. Il widget della batteria appartiene esattamente a questa categoria: non cambia il modo di usare il computer, però elimina un fastidio ricorrente.

C’è anche un vantaggio pratico meno evidente. Avere sotto controllo l’autonomia degli accessori significa poterli ricaricare prima che si scarichino del tutto, abitudine che nel lungo periodo aiuta a preservare la salute delle batterie stesse. Per chi lavora con più periferiche wireless collegate contemporaneamente, tra mouse, tastiera e cuffie, la differenza si sente. Al momento non esistono indicazioni su una data di arrivo per tutti. La funzione resta confinata negli ambienti di prova, dove verrà osservata e messa alla prova prima di qualsiasi distribuzione pubblica.