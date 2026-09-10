Nuovi iPhone, SBS, PURO e case&me rinnovano gli accessori

Con i nuovi iPhone arrivano anche nuove possibilità per personalizzare e proteggere gli smartphone Apple. SBS, PURO e case&me aggiornano le rispettive collezioni con prodotti che spaziano dalle protezioni avanzate agli accessori lifestyle, seguendo sia le esigenze pratiche sia le nuove tonalità della generazione Apple.

Le tre proposte hanno identità differenti. SBS punta soprattutto sulla protezione e sulla gestione del calore, PURO costruisce un’offerta coordinata con il design degli iPhone e case&me amplia invece il proprio catalogo con soluzioni pensate per l’utilizzo quotidiano e la personalizzazione.

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SBS porta raffreddamento e protezione avanzata

La proposta di SBS parte dalla protezione dello smartphone e comprende cover, vetri protettivi e protezioni per le fotocamere sviluppati per adattarsi ai nuovi modelli iPhone. Tra le soluzioni già presenti nella gamma figurano Skinny e Instinct Mag Case, pensate per mantenere un profilo più discreto, mentre le nuove Block Mag Case puntano su una protezione più elevata mantenendo un’estetica studiata per non nascondere il design del dispositivo.

La principale novità è però rappresentata dalla linea Cryo, che introduce un sistema specificamente orientato alla gestione della temperatura. La gamma combina infatti due tecnologie di raffreddamento: nella Cryo Mag, uno strato di grafene favorisce la dispersione del calore, mentre il particolare adesivo utilizzato per Cryo Glass contribuisce al controllo della temperatura sulla superficie del display.La linea comprende cover compatibili con MagSafe e vetri protettivi sviluppati per una gestione termica più efficiente durante l’utilizzo del dispositivo.

SBS amplia inoltre la collaborazione con D3O, azienda specializzata nelle tecnologie per la protezione dagli impatti. Tra le novità della partnership figura la Extreme Core Mag Case. Il catalogo guarda anche al futuro della gamma Apple con una proposta dedicata all’atteso iPhone foldable. Per il dispositivo pieghevole sono previste cover trasparenti, in silicone e wallet, oltre a pellicole protettive e protezioni per le fotocamere.

PURO punta sull’abbinamento con i colori Apple

Un approccio differente arriva da PURO, che concentra parte della nuova collezione sul concetto di Matching Color. L’obiettivo è creare un ecosistema di accessori capace di coordinarsi visivamente con le nuove colorazioni degli iPhone.

La proposta comprende le cover Icon Mag Pro, Lightfeel, Plate Mag, Lite Mag e le nuove Blend Mag, tutte compatibili con MagSafe. Le colorazioni disponibili sono Dark Shadow, Deep Cherry, Polar Blue e Soft Cloud. A queste si aggiunge Move Lace, un laccetto universale regolabile che può essere utilizzato sia a tracolla sia al collo e che punta su un design essenziale abbinato a materiali premium.

PURO interviene anche sul fronte dell’autonomia con i nuovi Rubber Power Mag, power bank magnetici da 5.000 mAh caratterizzati da un design minimalista e una finitura opaca. La soluzione è pensata per integrarsi esteticamente con lo smartphone senza rinunciare alla praticità. Arrivano anche diverse novità per Apple Watch. Le collezioni ICON e SPORT vengono infatti affiancate da nuove colorazioni, mentre il nuovo cinturino BLEND utilizza silicone morbido per adattarsi a diversi momenti della giornata.

Case&me amplia gli accessori per l’uso quotidiano

La terza proposta segue una direzione ancora più orientata al lifestyle. Case&me aggiorna le proprie collezioni con nuove colorazioni ispirate alla palette della nuova generazione di iPhone.

Tra i protagonisti ci sono Simply Lace e Simply Strap. Il primo può essere regolato fino a 60 centimetri e permette di portare lo smartphone al collo o a tracolla, grazie alla patch inclusa e alla compatibilità con qualsiasi modello di telefono. Simply Strap adotta invece una configurazione da polso, mantenendo la compatibilità universale attraverso la patch in PVC integrata.

Per chi cerca anche spazio aggiuntivo arriva Simply Pocket, un portaoggetti realizzato in materiale elastico che viene applicato direttamente alla parte posteriore dello smartphone. Può contenere carte, contanti, chiavi e piccoli oggetti utilizzati quotidianamente. Non manca una nuova interpretazione dei Pupetti, che con la collezione Safari trasformano gli animali della savana in elementi decorativi per lo smartphone. La linea comprende tigre, elefante, ippopotamo, leone e zebra.

Tra le soluzioni più particolari della nuova gamma ci sono infine i laccetti da polso 2-in-1 con cavo USB-C da 60W integrato. Il prodotto può essere utilizzato come cavo di ricarica oppure come laccetto universale, sfruttando la compatibilità con gli smartphone attraverso una patch in PVC.