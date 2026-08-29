Mac mini M5 Pro costa quasi il doppio dell’M6: ecco perché

Chi si aspettava che il modello più costoso fosse anche il più nuovo resterà spiazzato dal listino: Mac mini M5 Pro parte da una cifra quasi doppia rispetto alla versione con il chip di ultima generazione. Apple ha aggiornato il suo computer più piccolo, quello che arriva senza tastiera né monitor, con il nuovo M6, e contemporaneamente ha presentato una seconda variante equipaggiata con il chip M5 Pro. La prima costa circa 850 euro, la seconda circa 1.600. Numeri che fanno alzare più di un sopracciglio, finché non si guarda cosa c’è davvero dentro. Il punto è che il nome del chip racconta solo metà della storia. Il salto generazionale, da solo, non basta a spiegare le prestazioni di una macchina, e in questo caso le due proposte non giocano nemmeno nello stesso campionato. M5 Pro esiste da marzo, quindi non è certo una novità assoluta, ma appartiene alla famiglia dei processori pensati per chi lavora sotto carico pesante.

Perché il chip più vecchio costa di più

La differenza si vede già dai core. M6 arriva al massimo a una CPU da 12 core, mentre la versione Pro del Mac mini ne offre 15 oppure 18 a seconda della configurazione scelta. Sulla carta M6 è più efficiente, grazie all’architettura a 2 nanometri, e la sua struttura interna punta chiaramente al risparmio energetico più che alla potenza bruta: due core “super”, quattro core ad alte prestazioni e sei dedicati all’efficienza. M5 Pro ribalta le proporzioni con cinque core super e dieci ad alte prestazioni nella versione base, che diventano sei e dieci nella variante da 18 core. Più core significa gestire meglio il multitasking, e più core ad alta potenza moltiplicano l’effetto.

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Poi c’è la grafica, dove il divario si allarga ancora. Con Mac mini M6 la GPU resta fissa a 12 core, senza alternative. Scegliendo la configurazione Pro si passa a 16 o 20 core, e questo cambia le carte in tavola per rendering 3D, videogiochi e addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Tutte attività che dalla potenza grafica traggono un vantaggio immediato.

Anche memoria e archiviazione contribuiscono in modo pesante al conto finale. Il modello con M6 parte da un SSD da 256GB, con opzioni da 512GB, 1TB o 2TB. La versione Pro comincia direttamente da 512GB e sale fino a 8TB. Sulla RAM lo scarto è simile: 16GB, 24GB o 32GB da una parte, mentre dall’altra si parte da 24GB per arrivare a 64GB. Con i prezzi delle memorie schizzati verso l’alto negli ultimi tempi, una buona fetta della differenza di prezzo si spiega proprio qui. E scegliere bene fin da subito conta, perché nessuno ha voglia di cancellare file per fare spazio qualche mese dopo l’acquisto.

Quale versione ha senso comprare

Entrambi i processori sono validi, ognuno per il proprio pubblico. Chi usa il computer per navigare, scrivere documenti, montare qualche video senza pretese o muovere i primi passi nella programmazione troverà in M6 una risposta più che adeguata, senza spendere una cifra sproporzionata rispetto all’uso reale.

Il discorso cambia per chi si trova a leggere le schede tecniche con attenzione, perché di solito significa che ha esigenze particolari. Modelli di intelligenza artificiale eseguiti in locale, software di ingegneria, carichi di lavoro che mettono sotto stress CPU e GPU insieme: in quegli scenari M5 Pro offre prestazioni nettamente superiori, e lo fa senza chiedere il prezzo di partenza dei nuovi Mac Studio, che giocano in tutt’altra fascia.