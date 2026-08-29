Fitbit Air Pokémon Sleep Edition: il tracker con Pikachu

Il Fitbit Air Pokémon Sleep Edition è la risposta, un po’ furba e un po’ tenera, alla domanda che tanti si fanno intorno alle undici di sera, quando il letto chiama ma lo schermo del telefono chiama più forte. Google e The Pokémon Company hanno messo insieme un tracker per il sonno senza display, colorazione “Serene Sleepy Blue”, con un Pikachu addormentato stampato sul cinturino. Preordini già aperti su Google Store e Target, spedizioni dal 15 settembre.

Vale la pena dirlo subito, senza giri di parole: l’hardware è identico a quello del Fitbit Air base, quello da circa 100 euro. Stessa autonomia di una settimana, stessa resistenza all’acqua fino a 50 metri, stesso sensore ottico per la frequenza cardiaca, stesso monitoraggio della temperatura cutanea. Nessun componente extra, nessuna magia nascosta sotto la scocca. Quello che si paga con i circa 130 euro del listino è il cinturino a tema, l’estetica da edizione limitata legata al trentesimo anniversario di Pokémon e tre mesi di Google Health Premium, che include un coach per la salute basato su Gemini capace di leggere le tendenze del sonno e suggerire piccoli aggiustamenti alle abitudini. Distribuzione esclusiva Google Store e Target, e per ora soltanto Stati Uniti e Giappone.

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Come funziona davvero il legame tra sonno e gioco

Il meccanismo è più sensato di quanto il concetto “braccialetto con Pikachu” lasci immaginare. La configurazione richiede pochi passaggi: si associa il Fitbit Air a Google Health, si attiva la condivisione dei dati tramite Health Connect su Android oppure Apple Health su iOS, poi si collega Pokémon Sleep dalle impostazioni dell’app. Fatto questo, resta solo da dormire.

Ogni mattina la durata e la qualità del riposo generano un Punteggio del Sonno. Quel punteggio moltiplica la forza di Snorlax, e la forza di Snorlax determina quali Pokémon compaiono intorno a lui al risveglio. Dormire di più e dormire meglio significa incontrare stili di sonno più rari. È una missione secondaria quotidiana, con una struttura di incentivi sorprendentemente coerente, e soprattutto non obbliga a fissare lo schermo del telefono prima di addormentarsi per partecipare. Dettaglio non banale, visto che il nemico numero uno di una buona notte è proprio quello.

Quando i 30 euro in più hanno senso e quando no

Qui la faccenda si fa personale, nel senso che dipende molto da cosa si cerca. Per chi gioca già a Pokémon Sleep con una certa costanza, il design a tema, l’abbonamento incluso e il fascino da oggetto da collezione per i trent’anni del marchio riescono a giustificare la differenza rispetto al modello standard. È lo stesso fenomeno che ha trasformato certe borracce in accessori lifestyle molto prima che l’idratazione diventasse davvero il punto della questione. Per chi invece vuole soltanto dati affidabili sul proprio riposo, senza fronzoli, il Fitbit Air normale fa esattamente lo stesso lavoro spendendo meno. Detto chiaramente, senza troppi convenevoli.

Ci sono anche limiti concreti da mettere sul tavolo. L’assenza di schermo non piacerà a chi si aspetta notifiche al polso o statistiche in tempo reale: qui si parla di un tracker per sonno e attività, non di un sostituto dello smartwatch. E la disponibilità internazionale ristretta al lancio rischia di irritare parecchi appassionati fuori da Stati Uniti e Giappone. Migliorare il proprio sonno è una di quelle cose difficili da vendere, perché il beneficio arriva lento e non fa scena. Se serve un Pikachu disegnato e un cinturino azzurro per rendere desiderabile l’idea di andare a letto a un orario decente, difficilmente si tratta di una trovata vuota: è piuttosto un progetto che ha capito come si comportano davvero le persone.