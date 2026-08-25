L’estensione Claude in Chrome cambia pelle e diventa a tutti gli effetti una finestra sulle sessioni di Claude Cowork, il che significa che un lavoro avviato nel pannello laterale del browser può proseguire senza intoppi su desktop, web o smartphone. Anthropic ha annunciato l’aggiornamento con una precisazione che pesa: serve un abbonamento, e non uno qualsiasi.

Chi usa l’estensione da qualche mese conosce già il meccanismo di base. Claude si installa nella barra laterale di Chrome e da lì legge le pagine, clicca sui link, scrive testo, naviga tra le schede, compila moduli e, quando autorizzato, usa anche le credenziali di accesso. Capacità agentiche, in gergo, che servono ad automatizzare quelle attività ripetitive che rubano tempo senza dare nulla in cambio. C’è anche la possibilità di interagire con altre applicazioni direttamente dal browser, grazie ai connettori.

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Cosa cambia davvero con le sessioni condivise

Il limite finora era piuttosto fastidioso. Le sessioni aperte nel pannello laterale di Chrome vivevano in un mondo a parte rispetto a quelle nelle app di Claude, quindi contesto e conversazioni non si parlavano tra loro. Chi iniziava un’analisi nel browser e voleva riprenderla sul portatile doveva ricominciare da capo, o quasi.

Adesso il pannello laterale esegue la stessa sessione di Claude Cowork. Le sessioni sono legate all’account e non al singolo dispositivo, e questo apre scenari abbastanza concreti. Un esempio arrivato direttamente da Anthropic: Claude in Chrome può leggere le fatture dai portali dei fornitori e costruire un foglio di calcolo, poi l’utente riprende la sessione su desktop e aggiunge altre fatture presenti sul computer. Nessun passaggio manuale di dati, nessuna duplicazione di lavoro.

Il vantaggio è tutto lì, nella continuità. Il browser diventa uno dei tanti punti di accesso a una sessione che resta viva, invece di essere un compartimento isolato.

Approvazione automatica e il nodo della sicurezza

Per evitare che l’utente venga interrotto ogni tre secondi da una richiesta di conferma, Anthropic ha introdotto l’approvazione automatica. In pratica Claude non chiede il permesso per la maggior parte delle azioni, limitandosi a verificare che quello che sta facendo corrisponda alla richiesta iniziale. Un filtro di coerenza, più che un controllo puntuale.

Le eccezioni restano, e riguardano le operazioni potenzialmente delicate. La condivisione di dati personali, per esempio, oppure gli acquisti: in questi casi l’assistente si ferma e aspetta un via libera esplicito.

L’azienda però non nasconde il problema di fondo, quello dei prompt injection. Si tratta di istruzioni nascoste all’interno delle pagine web che un modello agentico potrebbe eseguire in automatico, senza che l’utente se ne accorga. È un rischio strutturale di questo tipo di tecnologia e Anthropic mette le mani avanti dicendo che non è azzerabile. Vale la pena tenerne conto, soprattutto quando si dà a un assistente il permesso di usare credenziali di accesso o di muoversi su portali aziendali.

Chi può usarla e su cosa

Qui arriva la parte meno generosa. La nuova versione di Claude per Chrome con le sessioni di Cowork richiede un abbonamento Max oppure Teams. Il piano Pro verrà supportato nelle prossime settimane, ma per ora resta fuori.

Serve poi Chrome per desktop, senza alternative. L’estensione non funziona su Android, non funziona su iOS e non è disponibile per gli altri browser costruiti su Chromium, quindi chi lavora su Edge, Brave o Opera per il momento resta a guardare.

Claude per Chrome è disponibile da quasi un anno e questo aggiornamento rappresenta il passaggio più significativo da quando è stata lanciata, perché smette di essere un accessorio del browser e diventa parte dello stesso flusso di lavoro che gira sulle app principali. La sincronizzazione del contesto tra piattaforme era la richiesta più insistente arrivata da chi usa l’estensione ogni giorno.