Apple Store cambiano look: in arrivo i nuovi dispositivi per la casa

Nei prossimi mesi gli Apple Store cambieranno faccia, e non per un semplice restyling estetico: la riorganizzazione in corso serve a fare spazio ai nuovi dispositivi per la casa che Apple ha in cantiere. I team che si occupano dell’allestimento dei punti vendita stanno lavorando sulle cosiddette Avenues, quelle pareti tematiche presenti nei negozi di ultima generazione dove trovano posto HomePod, Apple TV, AirPods, i prodotti Beats e una selezione di accessori di terze parti. Le indicazioni arrivano da Mark Gurman, e raccontano di un intervento previsto per l’autunno.

Nel dettaglio si parla di sezioni spostate, spazi ridisegnati e nuove aree pensate per accessori e dispositivi. Un lavoro che, di per sé, potrebbe sembrare ordinaria manutenzione commerciale, se non fosse che coincide con l’arrivo di due aggiornamenti già molto vicini alla fase di produzione: una nuova Apple TV e un HomePod mini rinnovato.

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Apple TV e HomePod mini, dentro cambia tutto

Fuori praticamente nessuna sorpresa, perché il design resterebbe in linea con quello attuale. Il vero salto riguarda i chip, chiamati a sostenere le funzioni più avanzate di Siri. Per Apple TV si ipotizza un A17 Pro oppure una soluzione ancora più recente, mentre HomePod mini potrebbe adottare un processore della serie S9, con una qualità audio superiore rispetto al modello in commercio e una novità che farà discutere gli appassionati di dettagli: una colorazione rossa inedita. Due prodotti aggiornati, però, difficilmente giustificano una revisione così ampia degli spazi espositivi. E qui entra in gioco il pezzo mancante del puzzle, quello di cui si parla da anni senza che abbia ancora un nome ufficiale.

Lo Home Hub con display che Apple deve ancora mostrare

Apple starebbe preparando gli Apple Store per accogliere il suo Home Hub con schermo, chiamato nel tempo HomePod con display oppure HomePad. La finestra di lancio indicata va da ottobre fino all’inizio del 2027, quindi un margine piuttosto ampio, segno che i piani potrebbero ancora muoversi.

Le caratteristiche circolate finora descrivono un display quadrato da circa 7 pollici, proposto con una base da tavolo oppure con un supporto per il montaggio a parete. Il sistema operativo sarebbe costruito su tvOS, ma con un’interfaccia ripensata da zero per gestire la casa, dialogare con Siri e recuperare informazioni al volo senza dover tirare fuori iPhone dalla tasca. Alcuni riferimenti individuati in macOSTahoe26.7 parlano di una schermata principale personalizzabile, con icone, quadranti e widget, compresi quelli suggeriti in automatico in base alle applicazioni installate su iPhone quando il dispositivo è collegato. Un oggetto del genere ha un problema commerciale evidente: va spiegato. Non basta appoggiarlo su un tavolo e sperare che il cliente capisca. Apple TV e HomePod, oggi, vengono mostrati in modo abbastanza statico, ma un hub domestico ha bisogno di essere provato per rendere l’idea di cosa sappia fare davvero.

Negozi trasformati in piccole case dimostrative

Ecco perché i nuovi spazi negli Apple Store potrebbero somigliare più a una postazione domestica in miniatura che a un espositore tradizionale. L’idea sarebbe ricreare un piccolo ambiente con accessori collegati, funzioni attivabili direttamente dai visitatori e la possibilità di capire sul momento cosa si può controllare, come si controlla e che ruolo può ritagliarsi un dispositivo di questo tipo tra le mura di casa.

È una logica già vista in passato, quando Apple ha dovuto insegnare al pubblico l’uso di categorie nuove. Con i dispositivi per la casa il compito si complica, perché l’esperienza dipende da quanti e quali accessori si hanno intorno. Mostrare un ecosistema funzionante, nel negozio, diventa quindi parte integrante della vendita.

Il calendario, per ora, punta all’autunno per i lavori sulle Avenues, con l’aggiornamento di Apple TV e HomePod mini in arrivo nello stesso periodo e l’Home Hub atteso in una finestra che si spinge fino ai primi mesi del 2027.