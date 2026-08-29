Disney+ gratis, la versione senza abbonamento parte dalle Americhe

Una fuga di informazioni riporta l’attenzione su Disney+ e sulla sua possibile formula gratuita, un’ipotesi che fino a poche settimane fa circolava soltanto nei corridoi interni dell’azienda e che ora sembra avere contorni molto più definiti. Il primo lancio, stando a quanto trapelato, riguarderebbe il continente americano. Tradotto per chi guarda le serie dal divano di casa in Europa, significa una cosa sola: bisognerà pazientare.

La notizia in sé non è enorme, ma conferma un passaggio che vale la pena registrare. Un mese fa l’idea era stata valutata a livello interno, senza alcuna ufficialità. Adesso arriva l’indiscrezione su un dispiegamento vero e proprio, il che sposta il discorso dal piano delle chiacchiere a quello dei piani operativi. Per una piattaforma costruita fin dall’inizio sul modello dell’abbonamento puro, si tratta comunque di un cambio di rotta niente male.

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Cosa cambierebbe con la versione gratuita di Disney+

L’idea di una versione gratuita dentro l’universo Disney non nasce dal nulla. Il mercato dello streaming si è fatto affollato, gli abbonamenti si accumulano sulle carte di credito e le piattaforme cercano da tempo un modo per intercettare anche chi non ha alcuna intenzione di pagare un canone mensile in più. Una porta d’ingresso gratuita serve esattamente a questo: far entrare persone che altrimenti resterebbero fuori, e provare a convertirle più avanti.

Il punto interessante è la scelta geografica. Partire dal continente americano è una mossa che ha una sua logica industriale, perché permette di testare la reazione del pubblico su un mercato enorme e ben conosciuto prima di allargare il raggio. Se la cosa funziona, l’estensione ad altre aree diventa una questione di tempi e di accordi, non di principio.

Quando toccherà all’Europa e all’Italia

Qui la risposta è meno rassicurante del previsto. La distribuzione iniziale non comprenderebbe i mercati europei, quindi chi si aspettava di trovare l’opzione gratuita disponibile a breve in Italia dovrà mettere in conto un’attesa. Non ci sono indicazioni precise su tempistiche, e questo è forse il dettaglio più frustrante dell’intera vicenda.

Le ragioni di un rollout scaglionato, del resto, sono quelle di sempre nel settore. I diritti sui contenuti cambiano da Paese a Paese, i contratti pubblicitari vanno costruiti mercato per mercato e ogni territorio ha regole proprie. Nessuna piattaforma accende un interruttore globale dall’oggi al domani, tanto meno una che gestisce un catalogo con il peso di quello Disney, tra Marvel, Star Wars, Pixar e il vastissimo archivio dell’animazione classica.

Un segnale su come si muove il mercato

Al di là dei tempi, la vicenda dice qualcosa sulla direzione che stanno prendendo i grandi nomi dell’intrattenimento digitale. La crescita a colpi di nuovi abbonati paganti ha rallentato quasi ovunque, e le società cercano leve diverse. Un piano gratuito è una di queste, perché sposta il baricentro dalla sottoscrizione al volume di pubblico, che poi è la merce che interessa a chi compra spazi pubblicitari.

Per il momento resta un’indiscrezione, con tutti i limiti del caso. Nessun comunicato ufficiale, nessuna data messa nero su bianco, nessun elenco definitivo dei Paesi coinvolti nella prima fase. Quello che emerge con chiarezza è che il progetto esiste davvero e che dentro Disney+ se ne discute in termini concreti, non come esercizio teorico. Il debutto oltreoceano sarà il primo banco di prova, e dai risultati raccolti là dipenderà tutto il resto.