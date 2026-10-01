Windows 11, arriva lo scorrimento con un dito sul touchpad

Su Windows 11 sta arrivando lo scorrimento con un solo dito sul touchpad, una funzione che ricorda molto da vicino il comportamento dei vecchi touchpad Synaptics ed ELAN. In pratica diventa possibile far scorrere verticalmente documenti, pagine web e finestre usando un dito soltanto, senza ricorrere alla classica gesture a due dita. La novità è già presente nelle build più recenti di Windows 11 24H2 e 25H2, anche se Microsoft la sta distribuendo in modo graduale. Il comportamento è stato verificato su Windows 11 25H2 build 26200.9550, dove la funzionalità si può già provare in anteprima installando da Windows Update il pacchetto KB5124010 del 22 settembre 2026 e affidandosi al noto software libero ViVeTool.

Come funziona e quali sono i requisiti

Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Appoggiando il dito sul lato sinistro oppure destro del touchpad e muovendolo in verticale, il sistema interpreta il gesto come un comando di scrolling invece che come uno spostamento del puntatore. Per capire se l’opzione è già disponibile conviene digitare Touchpad nella casella di ricerca, aprire Impostazioni del touchpad, entrare in Scorrimento e zoom e controllare se compare la voce Scorrimento con un solo dito.

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Se l’impostazione manca le ragioni possono essere tre. Il pacchetto KB5124010 non è ancora stato installato, Microsoft non ha ancora abilitato la funzione su quel computer oppure il portatile non monta un touchpad di precisione, il cosiddetto Precision Touchpad. Quest’ultimo è un requisito essenziale e va controllato prima di qualsiasi altro tentativo, perché si tratta di un touchpad che Windows gestisce direttamente attraverso il modello di driver e gesture previsto da Microsoft. Nella schermata Touchpad delle impostazioni deve apparire la dicitura “Il tuo dispositivo ha un touchpad di precisione”.

Quando quella frase non c’è, il notebook potrebbe usare un driver proprietario del produttore come Synaptics o ELAN, con un suo pannello di configurazione dedicato. In questi casi Microsoft suggerisce di dare un’occhiata anche alle impostazioni aggiuntive o al software fornito dal costruttore. Per la nuova gesture però la verifica è decisiva, visto che attivare gli identificativi con ViVeTool può rendere disponibile il codice della funzione ma non trasforma un touchpad incompatibile in un Precision Touchpad.

La procedura con ViVeTool

Una volta scaricato ed estratto ViVeTool, occorre aprire il Prompt dei comandi o il Terminale con i diritti di amministratore, spostarsi nella cartella che contiene vivetool.exe e lanciare questo comando

vivetool /enable /id:61161268,58429071

Subito dopo va riavviato Windows 11. Premendo Windows+R e digitando winver è importante accertarsi che il numero di build sia almeno 26×00.9550. Al termine del riavvio, tornando in Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Touchpad, la voce scorrimento con un solo dito dovrebbe comparire nella sezione Scorrimento e zoom. I due codici hanno compiti diversi. Il 58429071 abilita la componente specifica legata ai miglioramenti del touchpad, mentre il 61161268 sblocca il pacchetto di funzioni più generale con cui Microsoft sta distribuendo le novità previste insieme a KB5124010.

Un ritorno al passato che non sostituisce le due dita

La nuova gesture non prende il posto dello scrolling a due dita. Microsoft la propone come alternativa in più e l’uso della fascia laterale richiede comunque un minimo di abitudine. Chi ha avuto tra le mani notebook di qualche generazione fa troverà probabilmente il tutto molto familiare, perché prima che i Precision Touchpad e le gesture multitouch diventassero la norma diversi driver Synaptics ed ELAN riservavano proprio una striscia laterale allo scorrimento.

Con i touchpad moderni le cose funzionano diversamente. Di solito l’intera superficie serve a muovere il puntatore e Windows interpreta i gesti in base al numero di dita appoggiate. La reintroduzione di una zona laterale dedicata allo scrolling si rivolge soprattutto a chi preferisce spostare la pagina con un dito solo oppure a chi usa il computer in posizioni in cui le gesture multitouch risultano meno naturali.

Fonte: TecnoAndroid