Apple Watch Series 12 e Ultra 4: Siri riassumerà le conversazioni

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono ormai arrivati sul mercato, ma la loro dotazione software non è ancora completa. Entro la fine del 2026 i due nuovi smartwatch della Mela riceveranno infatti due funzioni inedite chiamate Siri Recap e Live Rewind, pensate per sfruttare l’intelligenza artificiale e le capacità di ascolto dei dispositivi da polso. L’obiettivo è trasformare l’orologio in una sorta di piccolo assistente per la memoria, capace di annotare e recuperare ciò che viene detto nel corso della giornata.

Siri Recap e gli appunti automatici sulle conversazioni

La Siri potenziata dall’IA rappresenta uno dei pilastri di watchOS 27, ed è proprio in questo contesto che si inserisce Siri Recap, la novità più corposa destinata a Series 12 e Ultra 4. Il concetto è semplice da spiegare, anche se tutt’altro che banale da realizzare. Stando alla descrizione ufficiale fornita da Apple, la funzione prende nota in modo discreto e continuo delle conversazioni che avvengono durante la giornata e poi crea riassunti di alto livello generati da Apple Intelligence.

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Questi riepiloghi servono a rinfrescare la memoria in un secondo momento, così chi indossa l’orologio può restare concentrato su ciò che accade intorno senza la preoccupazione di dover ricordare ogni singolo dettaglio. C’è poi un aspetto legato alla conservazione dei dati che non va trascurato. I riassunti vengono infatti cancellati automaticamente dopo 7 giorni, a meno che l’utente non scelga di salvarli.

Si tratta di una funzione che nessuno aveva espressamente chiesto, eppure potrebbe rivelarsi davvero preziosa a patto che le tutele sulla privacy siano gestite nel modo giusto. Registrare e sintetizzare quello che si dice ogni giorno è un compito delicato, e per questo Apple ha pubblicato un documento tecnico che descrive nel dettaglio le misure adottate per proteggere le informazioni raccolte dall’orologio.

Live Rewind per recuperare gli ultimi 15 secondi

La seconda novità è Live Rewind, un’altra funzione della famiglia Audio Intelligence in arrivo sui nuovi modelli di Apple Watch nei prossimi mesi. Rispetto a Siri Recap offre un approccio più diretto e immediato, perché permette di tornare su qualcosa che è stato appena pronunciato senza dover attendere un riepilogo a fine giornata.

Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Con una doppia pressione della Digital Crown l’orologio mostra sullo schermo un breve frammento di testo che riporta quanto detto negli ultimi 15 secondi. In questo modo diventa possibile afferrare una frase sfuggita oppure un termine poco familiare. Il testo recuperato non resta fine a se stesso, dato che si può interrogare Siri sul suo contenuto o semplicemente salvarlo all’interno dell’app dell’assistente vocale.

Anche per Live Rewind Apple ha reso disponibili informazioni approfondite sulle protezioni della privacy, sulla stessa linea di quanto fatto per Siri Recap. L’utilità pratica della funzione appare più evidente sul fronte dell’accessibilità, mentre negli altri scenari di utilizzo sarà la versione definitiva a mostrarne il reale potenziale.

Entrambe le novità sono attese su Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 entro la fine dell’anno, mentre i due orologi sono già in vendita e i modelli delle generazioni precedenti restano acquistabili anche nello store dei prodotti ricondizionati di Apple.

Fonte: TecnoAndroid