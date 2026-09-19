WhatsApp su iPhone, ricerca nelle chat con un solo tocco

Chi usa WhatsApp su iPhone si troverà presto davanti a una piccola novità che cambia parecchio la vita quotidiana dentro le conversazioni: è arrivato il nuovo pulsante per la ricerca nelle chat, quello che permette di cercare un messaggio senza dover uscire dalla conversazione. Dopo alcune settimane di test riservati ai beta tester, la funzione ha iniziato a diffondersi sulla versione pubblica dell’app, anche se con una collocazione diversa rispetto a quella provata durante la fase sperimentale.

Il meccanismo è tanto semplice quanto comodo. Il pulsante compare in alto sullo schermo nel momento in cui si scorre verso l’alto all’interno di una conversazione. Quando si torna in fondo alla chat, sparisce di nuovo. In pratica si mostra solo quando serve davvero, senza occupare spazio inutile nell’interfaccia. Un tocco e si attiva la modalità di ricerca, con la possibilità di digitare una parola chiave e trovare subito i messaggi che la contengono.

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Come funzionava prima la ricerca nelle chat di WhatsApp

Fino a questo momento cercare un messaggio dentro una conversazione era una procedura un po’ macchinosa. Bisognava toccare il nome del contatto o del gruppo in cima alla schermata, entrare nelle informazioni della chat, selezionare la voce dedicata alla ricerca e solo a quel punto tornare alla conversazione per digitare il testo da trovare. Tre o quattro passaggi per un’operazione che, nella pratica, molti utenti fanno decine di volte alla settimana per recuperare un indirizzo, un numero, una foto o quella frase detta mesi prima e poi persa nel flusso dei messaggi.

Il nuovo pulsante di ricerca taglia corto e riduce tutto a un singolo tocco. La modalità di ricerca, va detto, resta identica a quella già conosciuta: chi la usa abitualmente non deve imparare nulla di nuovo, cambia solo il modo di arrivarci. Una scelta sensata, perché evita quel fastidio tipico degli aggiornamenti che riscrivono da zero funzioni consolidate e costringono a riabituarsi.

Vale la pena ricordare che i primi test erano partiti all’inizio di agosto, con il tasto posizionato nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia di chat. Nella versione definitiva la posizione è cambiata, spostandosi in alto e legandosi allo scorrimento della conversazione. Una soluzione più discreta, che non rischia di sovrapporsi agli altri elementi dell’interfaccia né di finire sotto il pollice per sbaglio mentre si digita.

Dove funziona il nuovo pulsante e quando arriverà a tutti

La scorciatoia non è limitata alle conversazioni individuali. Funziona anche nei gruppi e nei canali, con lo stesso comportamento in tutti e tre i casi: il tasto appare vicino alla parte alta dello schermo quando si scorre verso l’alto nella conversazione o nel canale, e scompare quando si torna in fondo. Per chi segue canali molto attivi, con decine di post al giorno, il vantaggio è evidente, perché ritrovare un contenuto specifico senza passare dal menu delle informazioni fa risparmiare parecchi secondi ogni volta.

Come accade quasi sempre con le novità di WhatsApp su iOS, la distribuzione è graduale. Il pulsante non comparirà a tutti nello stesso momento e potrebbe volerci del tempo prima che raggiunga l’intera base di utenti iPhone. Chi non lo vede ancora, insomma, non ha sbagliato nulla: si tratta semplicemente di aspettare che l’aggiornamento arrivi anche sul proprio account.

Un dettaglio che potrebbe sembrare marginale, ma che si inserisce in una serie di interventi con cui l’app sta limando i passaggi superflui nell’interfaccia, rendendo più immediate le operazioni che gli utenti compiono più spesso.

Fonte: TecnoAndroid