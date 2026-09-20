Chi usa WhatsApp su iPhone e si ritrova a gestire più numeri potrebbe presto avere una mano in più, perché l’app sta lavorando per portare a tre il numero di profili collegabili contemporaneamente allo stesso account. Una novità che arriva poco dopo l’apertura al secondo profilo e che, almeno sulla carta, semplifica la vita a chi tiene separate le comunicazioni di lavoro da quelle personali senza dover ogni volta uscire e rientrare.

Il punto di partenza è lo scorso giugno, quando il multi account è diventato ufficialmente disponibile su iPhone dopo mesi passati nei canali di test. Fino a quel momento l’unica strada percorribile era un piccolo trucco casalingo, ovvero appoggiarsi a WhatsApp Business per far convivere due numeri sullo stesso telefono. Una soluzione funzionante, sì, ma tutt’altro che elegante.

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Come funziona il terzo account su iPhone

Le immagini emerse dallo sviluppo mostrano il selettore dei profili nella versione che ne supporta fino a tre. In una schermata compare l’opzione per aggiungere il secondo account nella parte bassa dell’interfaccia, nell’altra si vede invece cosa accade quando viene effettuato l’accesso al terzo profilo. La struttura visiva rimane quella già conosciuta, con ogni account identificato da nome, foto profilo e numero di telefono, mentre un segno di spunta verde indica quale sia quello attivo in quel momento.

Il cambiamento vero e proprio è più sottile di quanto sembri, e riguarda la disponibilità del pulsante “Aggiungi account”. Oggi, superata la soglia dei due profili, quell’opzione semplicemente scompare. Con l’aggiornamento in preparazione resterà invece visibile anche a chi ha già due numeri collegati nella stessa applicazione. Non è nemmeno escluso che in futuro WhatsApp decida di alzare ulteriormente il tetto, andando oltre i tre profili.

Sul fronte della gestione dei dati non cambia la filosofia adottata finora. Ogni account conserva la propria cronologia delle chat, le notifiche, le impostazioni della privacy, i backup e i contenuti multimediali. In pratica i profili restano compartimenti stagni, senza mescolanze tra un numero e l’altro, che è esattamente il motivo per cui questa funzione è stata pensata.

A chi serve davvero e quando potrebbe arrivare

Va detto con onestà che per la maggior parte delle persone due profili bastano e avanzano. Il terzo diventa interessante in situazioni specifiche, tipicamente per chi si ritrova a gestire combinazioni diverse di numeri personali e professionali, magari perché lavora su più progetti oppure perché convivono un’utenza privata, una aziendale e una legata a un’attività secondaria. In quei casi passare da un profilo all’altro senza dover effettuare il logout fa una differenza concreta nella gestione quotidiana.

Sui tempi, però, conviene tenere le aspettative basse. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è nemmeno arrivata ai beta tester, il che lascia intendere che il percorso verso una distribuzione ampia sia ancora lungo. Le novità di WhatsApp seguono di solito una trafila precisa, prima i canali di test riservati, poi l’apertura graduale agli utenti finali, con intervalli che a volte si misurano in mesi. Il multi account su iPhone ne è stato un esempio piuttosto chiaro, considerato quanto tempo ha trascorso in beta prima del debutto ufficiale.

Nel frattempo l’interfaccia mostrata nelle anteprime suggerisce che non ci sarà nessuna rivoluzione grafica. Il selettore dei profili WhatsApp resta quello a cui gli utenti si sono abituati, con l’elenco dei numeri disponibili e il passaggio rapido tra uno e l’altro. Cambia soltanto il conteggio massimo, che dai due attuali dovrebbe salire a tre.

Fonte: TecnoAndroid