WhatsApp Plus, notifiche programmate per liste di chat in test

Su WhatsApp Plus arriva una novità pensata per chi è stanco di silenziare a mano, una dopo l’altra, le conversazioni più invadenti. Con il piano premium Meta sta infatti sperimentando gli orari programmati, uno strumento che permette di stabilire in quali momenti della giornata ricevere le notifiche dei messaggi contenuti in specifiche liste di chat. L’obiettivo è evitare che l’utente debba intervenire ogni volta per mettere a tacere gruppi o contatti, lasciando che sia l’app a occuparsene in automatico secondo regole decise in anticipo.

Si tratta di un approccio diverso rispetto alla classica funzione silenzioso, che di solito richiede un’azione manuale e si applica a una conversazione alla volta. Qui il controllo passa dalle singole chat alle liste, cioè quei raggruppamenti che già oggi aiutano a mettere ordine nell’elenco delle conversazioni. Una scelta che rende la gestione più ordinata e soprattutto meno ripetitiva per chi riceve molti messaggi durante il giorno.

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Come funzionano le notifiche programmate su WhatsApp Plus

Credits: TecnoAndroid

La funzione è comparsa nella beta per Android 2.26.39.9 e il meccanismo, almeno in questa fase di test, appare piuttosto lineare. Dalle impostazioni di una lista sarà possibile toccare la voce “Nuova programmazione”, assegnare un nome alla regola e scegliere quali chat o gruppi includere. Il passaggio successivo consiste nell’indicare gli orari consentiti, cioè le finestre temporali in cui gli avvisi potranno arrivare normalmente sul telefono.

Un dettaglio interessante riguarda la flessibilità. Per la stessa lista non bisognerà limitarsi a un unico intervallo, perché sarà possibile impostare più fasce orarie nell’arco della giornata. In pratica una lista potrebbe restare attiva per un paio d’ore al mattino e poi di nuovo nel pomeriggio, rimanendo tranquilla nei momenti intermedi. Tutto viene definito una sola volta e poi l’app si muove da sola, senza ulteriori ritocchi da parte di chi la usa.

Silenziare o nascondere le chat fuori orario

Cosa succede quando si esce dalle fasce stabilite? A quel punto entrano in gioco le regole scelte dall’utente, che potrà decidere tra due comportamenti diversi. La prima possibilità è mettere automaticamente in silenzioso le conversazioni della lista. Le chat resteranno comunque visibili nell’elenco principale di WhatsApp, quindi sarà sempre possibile aprirle e leggere i messaggi, ma senza essere disturbati da suoni o avvisi.

L’alternativa è più drastica e consiste nel nascondere del tutto le conversazioni al di fuori degli orari impostati. Una soluzione che può tornare utile a chi preferisce non vedere proprio certe chat in determinati momenti, per esempio per tenere separati gli impegni dal tempo libero. In entrambi i casi il vantaggio è lo stesso, ovvero non dover più intervenire manualmente ogni volta che un gruppo comincia a riempirsi di messaggi.

Fonte: TecnoAndroid