Suri: The Seventh Note su PS5 a ottobre, la regola dei 480 ms

Dopo quattro anni di lavoro, lo studio dietro Suri: The Seventh Note ha finalmente fissato la data d’uscita del suo gioco d’esordio, che arriverà su PS5 il 30 ottobre 2026. Il titolo mette insieme ritmo, esplorazione e cultura indiana, con un’attenzione quasi ossessiva per il suono e per il modo in cui i pollici del giocatore riescono a stargli dietro sul controller.

L’identità visiva di Suri: The Seventh Note è stata costruita con estrema cura, dagli ambienti ai personaggi fino alle animazioni. L’isola su cui si muove Ajira pesca a piene mani dalla tradizione artistica e architettonica dell’India. Ci sono i forti Rajput, la cultura Theyyam, i monasteri himalayani e le tante culture regionali, fusi in un mondo fantastico che riesce a sembrare familiare e originale nello stesso momento. C’è spazio per chi punta alle partite perfette, per chi preferisce scovare sentieri nascosti o padroneggiare ogni abilità di movimento e anche per chi vuole semplicemente guardarsi intorno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La musica suonata davvero e la regola dei 480 millisecondi

Se l’estetica salta subito all’occhio, alla musica gli sviluppatori hanno dedicato sforzi pari, se non superiori. L’idea era renderla qualcosa da padroneggiare e non soltanto da ascoltare. L’80% di ciò che si sente in gioco è stato registrato con strumenti analogici originali invece che sintetizzato elettronicamente, proprio per conservarne la texture. Ogni zona dell’isola ha il suo suono. Nella parte meridionale al posto del sitar compare una vina, mentre le aree desertiche guardano al Rajasthan e alle sue tradizioni musicali.

Poi c’era un problema piuttosto concreto, cioè come adattare tanta varietà alla velocità reale delle dita su un controller. Il team lo descrive come una delle preoccupazioni più pazze e importanti dell’intero sviluppo, anche perché serviva una finestra di tempo minima entro cui far avvenire le azioni del giocatore. Dopo parecchi tentativi la soluzione è arrivata con un intervallo di circa 480 millisecondi tra i battiti principali. Questa distanza lascia abbastanza margine per la risposta senza spezzare lo slancio e permette di calibrare la finestra di errore in modo che l’interazione non risulti lenta o scollegata.

Una finestra più lunga avrebbe rovinato spazio, ritmo e atmosfera, rendendo tutto meno reattivo. Una più corta invece avrebbe reso il fallimento poco chiaro, troppo rapido perché chi gioca si accorga di essere andato fuori tempo. Anche per questo non è stato possibile seguire un genere puro. La musica indiana autentica trova posto nei filmati e nei disegni della narrazione, mentre il gameplay si appoggia a un ibrido. Si tratta di una struttura simile all’hip hop arricchita da percussioni indiane, dinamica e mai aggressiva, ripulita da molti suoni per far emergere solo i battiti essenziali e funzionali.

Le edizioni disponibili e il legame con PlayStation

I preordini su PlayStation 5 sono già aperti e le versioni tra cui scegliere sono due. La Standard Edition comprende il gioco base e uno sconto del 20% riservato agli abbonati PlayStation Plus. La Digital Deluxe Edition aggiunge la skin esclusiva Chandini, un DLC e tre giorni di accesso anticipato al gioco completo, sempre con lo stesso sconto del 20% per gli abbonati. Skin e DLC non saranno venduti separatamente, ma chi acquisterà questa edizione anche dopo il lancio li riceverà comunque entrambi.

Il progetto fa parte del PlayStation India Hero Project e gli sviluppatori raccontano di essere cresciuti con i giochi PlayStation, che li hanno spinti a sognare in grande. La collaborazione stretta con il team PlayStation è stata preziosa soprattutto durante la creazione del Rhythm Haptics Engine, pensato per far sentire Suri davvero a casa su PS5. Il viaggio di Ajira, passato in questi anni da semplice idea a gioco completo, comincerà il 30 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid