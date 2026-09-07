Gemini in Gmail, la funzione più utile non è quella che credi

Gemini in Gmail è arrivato nella barra laterale della posta di Google nel 2024 e da allora ha continuato ad allargare il proprio raggio d’azione, ma la funzione che si rivela più utile nell’uso quotidiano non è quella di cui si parla di più. Non è la generazione di immagini, non sono le bozze automatiche delle risposte. È la ricerca. Quella cosa poco spettacolare che però cambia il modo in cui si tratta la casella di posta ogni singolo giorno. Il pannello di chat sta lì, pronto a riassumere conversazioni, scrivere risposte e, se richiesto, creare un’immagine con Nano Banana. Tutte cose che fanno una gran figura in una demo. Il punto è che dopo mesi di utilizzo continuo, quella a cui si torna sempre è un’altra.

La ricerca di Gmail trova il messaggio, Gemini dà la risposta

La barra di ricerca di Gmail funziona bene. È veloce, è affidabile, e se si ricorda vagamente la parola giusta trova la conversazione quasi sempre. Il problema non è quello. Il problema è cosa succede dopo: bisogna aprire l’email, leggerla, farsi strada tra disclaimer legali e banner che invitano a scaricare l’ennesima app, per arrivare all’unica riga che serviva davvero.

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Non è un dramma, per carità. È una di quelle micro seccature che però si accumulano, e una volta eliminate tornare indietro diventa stranamente fastidioso. Gemini elimina proprio quel passaggio. Non restituisce il thread lasciando il resto del lavoro a chi legge: legge al posto suo e consegna la risposta.

Un esempio concreto. Google aveva inviato un codice sconto esclusivo per la serie Google Pixel 11, senza che ci fosse memoria di quando fosse arrivata quella mail né di come si chiamasse. La ricerca classica l’avrebbe trovata, probabilmente, ma sarebbe comunque toccato aprirla e cercare il codice a mano. Con una richiesta scritta nel pannello, tipo “dammi il codice Pixel 11”, il codice è comparso direttamente in chat. Copiato, incollato nel carrello, fine della storia. Gemini non trova nulla che la ricerca di Gmail non riuscirebbe a trovare da sola. Salta solo la parte della lettura, che poi è l’unica parte che nessuno ha mai avuto voglia di fare.

Molto più che codici sconto

Con le riunioni funziona allo stesso modo: basta chiedere l’incontro per nome e arrivano link, data e orario insieme. Sui codici promozionali il meccanismo dà il meglio di sé. Una richiesta generica su tutti gli sconti presenti in casella ha prodotto un elenco completo, dai codici del Google Store a uno sconto secco arrivato con una newsletter qualsiasi, passando per codici di prenotazione aerea e perfino un negozio di gadget di Harry Potter di cui si era persa ogni traccia. Ogni voce con il rimando all’email di provenienza.

Stesso discorso per le consegne. Chiedendo gli ordini di cibo della settimana precedente, la lista è arrivata ordinata per data, con la segnalazione che uno degli ordini era stato annullato per un problema del ristorante, dettaglio che era passato inosservato. E non si ferma alla ricerca: quando è arrivata una mail su un evento in promozione, la richiesta di aggiungerlo al calendario è stata eseguita senza cambiare app né digitare date.

Anche chi cerca lavoro ne trae vantaggio: recuperare un curriculum inviato il mese prima, controllare lo stato di una candidatura, ricordare cosa era stato concordato in una vecchia proposta, tutto descrivendo la cosa a parole. Poi ci sono le piccolezze quotidiane: OTP e codici di verifica sepolti in mezzo al rumore, un allegato specifico come una fattura o un PDF senza ricordare il mittente, prove di garanzia o ricevute d’acquisto per un reclamo, filtri al volo su non letti, messaggi speciali, acquisti. Si può anche richiamare un file da Google Drive quando serve contesto che la posta da sola non ha.

Chi può usarlo e cosa manca ancora

La disponibilità è la parte confusa. Con un piano Google AI Plus compare una piccola icona colorata accanto alla foto profilo, e da lì si apre il pannello. Per chi è su AI Pro o Ultra negli Stati Uniti, invece, quel pannello laterale potrebbe non esserci più: da gennaio 2026 Google ha iniziato a sostituirlo con esperienze integrate direttamente nelle funzioni, come Aiutami a scrivere e una versione potenziata dello strumento di correzione. Serve un account personale su AI Plus, Pro o Ultra, oppure un account di lavoro o scuola su un piano Google Workspace compatibile, e bisogna avere almeno 18 anni.

Tutto questo si potrebbe fare anche dall’app Gemini autonoma, ma quando si passa la giornata dentro Gmail aprire un’altra applicazione ha poco senso, e l’app separata risulta pure un filo più lenta su questo tipo di richieste, probabilmente perché è pensata per domande generiche e non per una singola casella. Quanto a Nano Banana, generare un’immagine senza uscire dalla posta è divertente e fa scena, però un gatto con il cappellino resta lì nel pannello a non servire a niente. Il vero limite è un altro: manca l’input vocale. Tutto va digitato, il che stona parecchio per un’azienda che ha infilato la ricerca vocale praticamente ovunque, app Gemini compresa.