Google Translate, la modalità ascolto arriva anche su iPhone

Chi viaggia con lo smartphone in tasca conosce già Google Translate e la sua modalità di traduzione dal vivo, ma da adesso la funzione cambia il modo in cui si usa iPhone: la cosiddetta modalità ascolto arriva anche su iOS, e permette di ottenere traduzioni in tempo quasi reale senza dover per forza indossare degli auricolari. Basta avvicinare il telefono all’orecchio e lasciare che sia l’altoparlante a fare il resto. Una novità piccola nella descrizione, molto meno piccola nell’uso quotidiano.

La funzione non nasce oggi. Google l’aveva introdotta durante l’estate, ma solo per i dispositivi Android, lasciando gli utenti Apple a guardare. Ora quella esclusiva è caduta e il Live Translate in modalità ascolto diventa disponibile anche per chi ha un iPhone, con lo stesso funzionamento: telefono all’orecchio, viva voce attivo, conversazione che procede senza intoppi tecnici.

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Come funziona la modalità ascolto di Live Translate

Il meccanismo è pensato per le situazioni in cui gli auricolari non ci sono o sono rimasti in valigia. Serve un’informazione al volo da una persona del posto durante un viaggio in Colombia? Oppure bisogna prenotare una stanza in un hotel francese senza avere una padronanza decente della lingua? La traduzione dal vivo passa dall’altoparlante e la conversazione resta fluida, senza il passaggio intermedio di digitare frasi sullo schermo e mostrarle all’interlocutore.

I numeri aiutano a capire la portata della cosa: il servizio copre oltre 70 lingue con traduzioni audio naturali e quasi immediate. È stato Sasha Kapur, product manager di Google Translate, ad annunciare i due aggiornamenti pensati per rendere le traduzioni ancora più immediate, in un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda il 4 settembre 2026.

La traduzione che continua a lavorare in secondo piano

La seconda novità è forse ancora più interessante, anche se per il momento resta riservata ad Android. Live Translate ora può funzionare in background, cioè continua a tradurre mentre l’utente passa da un’applicazione all’altra. Detto in modo pratico: si può aprire una mappa mentre la conversazione prosegue, oppure recuperare la conferma di prenotazione da mostrare alla reception di quell’albergo francese, senza che la traduzione si interrompa.

Chiunque abbia provato a gestire una conversazione in una lingua sconosciuta sa quanto sia frustrante dover chiudere tutto per tornare all’app di traduzione. Con il funzionamento in background quel problema semplicemente sparisce, almeno sui dispositivi Android. Per iOS l’auspicio è che la funzione arrivi più avanti, ma al momento Google non ha comunicato tempistiche.

Distribuzione già avviata, senza calendario ufficiale

Entrambe le funzioni sono in fase di rilascio. L’annuncio del 4 settembre 2026 non conteneva alcun programma di distribuzione dettagliato, il che lascia intendere che le novità dovrebbero essere già attive per gli utenti Android e iOS in tutto il mondo, senza attese scaglionate per aree geografiche. Vale la pena ricordare la differenza tra le due funzioni, perché è facile confonderle. La modalità ascolto, quella che consente di usare il telefono come se fosse una cornetta senza bisogno di auricolari, riguarda ora sia Android sia iPhone. Il funzionamento in secondo piano, invece, resta per adesso una prerogativa di Android.

Il risultato è che Google Translate si avvicina sempre di più all’idea di interprete tascabile, quello che si tira fuori quando il vocabolario personale si ferma al livello base, giusto il necessario per ordinare una birra in una città come Osaka. Il salto avviene proprio sul terreno più concreto, cioè quello delle conversazioni improvvisate, dove il tempo di reazione conta più della perfezione grammaticale.

Per chi usa iPhone, l’aggiornamento significa una cosa sola: la modalità ascolto non è più un motivo per invidiare Android.