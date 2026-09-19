WhatsApp, arriva la pagina eventi dentro le impostazioni

Chi usa WhatsApp per organizzare cene, partite di calcetto o riunioni di condominio sa bene quanto sia scomodo ritrovare un invito perso tra decine di conversazioni. La novità in arrivo con la versione 2.26.36.5 della beta per Android prova a risolvere proprio questo fastidio, introducendo una pagina dedicata agli eventi raggiungibile direttamente dalle impostazioni dell’app. Un posto solo, insomma, dove creare, controllare e rivedere tutto quello che è stato programmato.

La funzione degli eventi non è certo una novità assoluta. Era comparsa con la versione 2.25.3.6 della WhatsApp Beta per Android, all’inizio del 2025, portando la possibilità di creare e condividere eventi anche nelle chat individuali. Fino a quel momento la cosa era riservata ai gruppi e alle community. I partecipanti possono vedere i dettagli dentro la conversazione e rispondere all’invito, tutto abbastanza lineare. Il problema arrivava dopo, quando gli eventi diventavano più di uno e bisognava scorrere l’elenco delle chat aprendo una conversazione dopo l’altra per ricostruire il quadro.

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Una sezione dedicata dentro le impostazioni

Con la nuova sezione eventi il meccanismo cambia parecchio. Dentro le impostazioni compare una schermata che raccoglie tutti gli eventi creati dall’utente e quelli a cui è stato invitato, senza più bisogno di andare a caccia tra i messaggi. Da lì è possibile anche crearne di nuovi, inserendo nome e descrizione facoltativa, data e orario di inizio e fine, eventuale posizione e persino un link per una chiamata WhatsApp, utile per chi organizza qualcosa a distanza.

L’app imposta di default un promemoria un’ora prima dell’appuntamento, ma il preavviso si può personalizzare a piacere. Per rendere il tutto più riconoscibile a colpo d’occhio c’è anche la possibilità di aggiungere un’immagine di copertina, che compare nella parte alta della pagina dell’evento. Piccoli dettagli, certo, ma sono proprio quelli che fanno la differenza quando si gestiscono più impegni in parallelo.

Interessante il fatto che l’ospite non abbia bisogno di un account per accettare l’invito. WhatsApp genera un link che chiunque può aprire, anche chi l’applicazione non ce l’ha proprio. Per rispondere, però, chi non usa WhatsApp deve comunque inserire il proprio nome e verificare il numero di telefono. Gli invitati che confermano la partecipazione possono vedere i nomi e le risposte degli altri, mentre i numeri di telefono restano visibili soltanto a chi ha già salvato quel contatto in rubrica. Una scelta che tiene insieme comodità e una certa attenzione alla privacy.

Chi la vedrà per primo e come provarla

La nuova pagina sta iniziando a comparire a partire dalla versione 2.26.36.5 della beta per Android, ma vale la solita avvertenza. L’attivazione avviene lato server, quindi installare l’aggiornamento non garantisce automaticamente la comparsa del menu. Alcuni utenti la stanno già vedendo, altri dovranno avere pazienza. Secondo le previsioni la disponibilità dovrebbe allargarsi a un numero maggiore di account nel giro delle prossime settimane.

Per chi vuole provare le funzioni in anticipo la strada resta quella di sempre, ovvero iscriversi al programma beta e poi proseguire con la normale installazione degli aggiornamenti attraverso il Google Play Store. Chi preferisce evitare eventuali instabilità può semplicemente aspettare che la sezione arrivi sulla versione stabile dell’applicazione.

L’impressione è che gli sviluppatori stiano lavorando per trasformare gli eventi da funzione accessoria a strumento vero e proprio di organizzazione. Fino ad ora erano poco più di un messaggio speciale dentro una chat, ora diventano una sezione autonoma con una sua identità. Per chi coordina gruppi numerosi, tra amici, colleghi o famiglia, significa non dover più affidarsi a un’app esterna per tenere insieme date, orari e conferme di presenza. Tutto dentro la stessa applicazione che già si usa ogni giorno per parlare con quelle stesse persone.

Fonte: TecnoAndroid