watchOS 27: Apple aggiorna da sola le app incompatibili

Con le beta di watchOS 27 è emerso un problema che riguarda alcune app per Apple Watch, che semplicemente hanno smesso di aprirsi come dovrebbero. La reazione di Apple, però, è stata meno ordinaria del previsto, perché invece di lasciare la palla agli sviluppatori l’azienda ha scelto di mettere le mani direttamente sulle applicazioni coinvolte, riprocessarle e pubblicare in autonomia sullo Store una versione compatibile.

È un intervento che passa quasi inosservato per chi usa l’orologio tutti i giorni, e in effetti l’obiettivo è proprio quello. L’app viene aggiornata, torna ad avviarsi e la questione finisce lì. Chi però dà un’occhiata alle note di rilascio trova una frase che non lascia molto spazio all’interpretazione.

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Cosa dice la nota che accompagna gli aggiornamenti

Il testo pubblicato insieme alle nuove versioni è breve e diretto: “Questa app è stata aggiornata da Apple per prepararla alla compatibilità con watchOS 27. Non sono incluse nuove funzionalità”. Nessun giro di parole, nessuna promessa di novità. Si tratta di un lavoro di manutenzione puro, pensato per evitare che l’arrivo del nuovo sistema operativo lasci sul campo una serie di applicazioni non più funzionanti.

La precisazione sull’assenza di nuove funzioni ha un suo peso. Serve a chiarire che l’aggiornamento non modifica nulla dell’esperienza d’uso, non aggiunge schermate, non cambia il comportamento dell’app. Cambia solo ciò che serve perché il software continui a girare su Apple Watch una volta installata la nuova versione del sistema.

Perché Apple interviene al posto degli sviluppatori

Il punto interessante è proprio il metodo. Di norma, quando una app smette di funzionare con una nuova versione di un sistema operativo, tocca a chi l’ha realizzata pubblicare una build aggiornata. Qui il passaggio viene saltato: è Apple stessa a riprocessare le applicazioni interessate e a distribuirle. Una scorciatoia che ha senso soprattutto per le app più datate, quelle che magari non ricevono attenzioni da tempo e che rischierebbero di restare fuori gioco senza che nessuno se ne occupi.

Il risultato pratico è che l’ecosistema arriva più pulito all’appuntamento con il nuovo sistema. Meno app rotte, meno segnalazioni, meno frustrazione per chi si ritrova l’icona sul quadrante e un’applicazione che non parte. Un problema che, sui dispositivi indossabili, pesa più che altrove, visto che lo spazio a disposizione è poco e ogni app installata di solito ha una funzione ben precisa.

Cosa cambia per chi usa le beta

Chi sta provando le beta di watchOS 27 è la prima categoria a incrociare questi aggiornamenti automatici. Sono proprio i tester a segnalare i malfunzionamenti, e la risposta arriva sotto forma di versioni riprocessate che compaiono sullo Store senza particolare clamore. Nessun annuncio, nessuna comunicazione dedicata, solo la nota nelle informazioni dell’app a spiegare cosa è successo.

Per il resto degli utenti l’operazione resterà probabilmente invisibile. Quando watchOS 27 arriverà nella versione definitiva, una parte delle applicazioni già presenti sui dispositivi sarà stata sistemata a monte, senza che nessuno abbia dovuto fare nulla. Un lavoro di pulizia dietro le quinte, insomma, che riguarda la compatibilità e nient’altro.