Volkswagen T-Roc R: prime anticipazioni sul modello da 333CV

La nuova Volkswagen T-Roc R è ancora lontana dal debutto. Eppure le prime informazioni concrete iniziano a circolare. Il suo stile punta chiaramente a differenziarsi dal resto della gamma, con linee più tese e un frontale che lascia spazio a prese d’aria più grandi e a una griglia ridisegnata. Anche il posteriore mostra un’impronta più decisa. Il paraurti viene completamente rivisto e integra un diffusore più marcato, affiancato da 4 terminali di scarico, due per lato, elemento tipico dei modelli Volkswagen più potenti.

Sulla parte centrale del portellone è previsto il badge “R”, posto appena sotto il logo Volkswagen, a sottolineare il posizionamento sportivo del modello. Non mancano cerchi in lega di dimensioni maggiori, che lasciano intravedere un impianto frenante più performante. Per quanto riguarda gli interni, è facile immaginare sedili più avvolgenti, volante sportivo e finiture specifiche che richiamano l’identità dei modelli R della casa tedesca.

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Volkswagen T-Roc R: motore da 333CV e tecnologia mild hybrid per rispettare le norme

La parte meccanica non sarà meno interessante del design. Secondo le anticipazioni pubblicate da Autocar, la nuova Volkswagen T-Roc R adotterà un quattro cilindri turbo da 2.0l capace di raggiungere i 333CV. Per rispettare le normative sulle emissioni, Volkswagen dovrebbe affiancare all’unità termica un sistema mild hybrid. Anche la trasmissione seguirà lo schema tradizionale dei modelli più performanti del marchio. Si parla infatti di un cambio DSG a sette rapporti e trazione integrale 4Motion.

Ma non è finita qui. Grazie all’aumento di potenza, alla trazione integrale e alle modifiche al telaio, la nuova TRoc-R promette prestazioni nettamente superiori rispetto ai modelli standard. Il lancio è previsto nel 2027. Nel 2026 però l’intera gamma TRoc si amplierà con l’arrivo della versione full hybrid. Nei prossimi mesi emergeranno sicuramente nuovi dettagli a riguardo. Insomma, l’attesa è quasi finita, non ci resta che scoprire se la vettura riuscirà a soddisfare tutte le aspettative.