La nuova Volkswagen T-Roc si prepara a debuttare nel 2025 con una seconda generazione che punta a rinnovare il successo del modello precedente. La casa automobilistica non ha ancora reso ufficiale una data di presentazione. Ma alcune indiscrezioni online indicano l’estate come il momento più probabile per il lancio. Intanto, alcune immagini del nuovo crossover sono trapelate sul web. Probabilmente estratte dal sistema di intrattenimento di Volkswagen. Questo tipo di “fuga di notizie” non è una novità per il marchio. Il quale, già in passato, ha vissuto episodi simili con i modelli Golf GTI e Touareg.

Nuova Volkswagen T-Roc 2025: propulsione moderna e altri dettagli ancora da svelare

Le immagini rivelano un design profondamente rivisitato. Uno stile che però mantiene proporzioni simili all’attuale generazione, anche se con dettagli più moderni e un aspetto complessivamente più aggressivo. Il frontale è stato completamente ridisegnato. I fari sottili e allungati, collegati da una striscia luminosa interrotta solo dal logo Volkswagen, dominano la scena. Sotto di essi, una griglia ampia e dal motivo esagonale contribuisce a rafforzare il look dinamico del veicolo.

Lateralmente, il profilo conserva i mancorrenti sul tetto e presenta una linea del tetto inclinata. Anche il lato posteriore è stato aggiornato. Sono presenti infatti gruppi ottici orizzontali uniti da una barra luminosa al centro della quale si trova il logo Volkswagen.

Sul fronte tecnico, la nuova T-Roc dovrebbe ereditare dalla Volkswagen Golf diverse opzioni di motorizzazione, incluse unità elettrificate. Tra queste, si ipotizza la presenza di una versione plug-in hybrid in grado di garantire un’autonomia di oltre 100km in modalità elettrica. Questa scelta sottolinea l’impegno del marchio verso una maggiore sostenibilità. Pur mantenendo prestazioni estremamente competitive.

Meno chiare, invece, sono le informazioni sull’abitacolo. Il quale dovrebbe richiamare le soluzioni già viste nel recente restyling della Golf.

Il tutto però con un’ attenzione particolare sul comfort e la qualità costruttiva. Nonostante il velo di mistero che ancora avvolge alcuni dettagli, è evidente che Volkswagen punta a offrire un modello capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento a tecnologia e sostenibilità.