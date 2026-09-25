Vodafone ed Ericsson testano chiamate tradotte e senza rumore

Vodafone ed Ericsson hanno messo alla prova due servizi vocali basati sull’intelligenza artificiale che lavorano direttamente all’interno della rete mobile, senza bisogno di app dedicate o di smartphone particolari. Le prove si sono concentrate su due funzioni molto concrete: la cancellazione del rumore di fondo in tempo reale e la traduzione simultanea delle conversazioni, italiano compreso. Il punto interessante sta proprio qui, perché tutto avviene durante una normale telefonata e non dentro un’applicazione da scaricare e configurare.

L’idea, detta in parole semplici, è spostare l’intelligenza dal telefono alla rete. Chi chiama non deve fare nulla di diverso dal solito e non serve un dispositivo di fascia alta per sfruttare queste funzioni. È l’infrastruttura dell’operatore a occuparsi del lavoro più pesante, mentre l’utente si limita a comporre il numero e parlare come ha sempre fatto.

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Come funziona la sperimentazione tra Vodafone ed Ericsson

I test si sono svolti in laboratorio nell’ambito del programma Core Network of the Future, un progetto che le due aziende portano avanti insieme. Sul piano tecnico Vodafone ha collegato i propri server applicativi e i suoi motori di intelligenza artificiale all’IP Multimedia Subsystem, conosciuto con la sigla IMS, sviluppato da Ericsson. Il collegamento passa attraverso delle API, cioè interfacce che permettono ai diversi sistemi di dialogare tra loro in modo ordinato.

Il risultato è che la rete stessa interviene sull’audio mentre la conversazione è in corso. La voce viene elaborata in tempo reale prima di raggiungere l’altro interlocutore, che quindi riceve un segnale già ripulito oppure già tradotto. Nessun passaggio intermedio visibile e nessuna operazione aggiuntiva richiesta a chi sta parlando. Per chi utilizza il telefono tutti i giorni si tratta di un cambio di prospettiva notevole, visto che finora funzioni simili erano quasi sempre legate a specifici modelli di smartphone o a software esterni.

Meno rumore e traduzione durante le chiamate

Il primo dei due servizi sperimentati riguarda la riduzione del rumore ambientale. Il sistema riconosce i suoni che circondano la persona al telefono e prova ad attenuarli istante dopo istante, così da rendere la voce più chiara e comprensibile. Gli scenari pensati sono quelli che quasi tutti conoscono bene: una telefonata fatta lungo una strada piena di traffico, a bordo di un mezzo pubblico o comunque in un luogo particolarmente caotico. In situazioni del genere capita spesso di dover ripetere le frasi più volte, ed è proprio questo il disagio che la tecnologia punta a ridurre.

Il secondo servizio è forse quello che colpisce di più, perché consente di tradurre una conversazione mentre le due persone stanno ancora parlando. Vodafone ed Ericsson lo hanno provato con cinque lingue: inglese, spagnolo, italiano, francese e tedesco. La traduzione viene inserita direttamente all’interno della normale chiamata telefonica, senza passare da applicazioni esterne e senza costringere gli interlocutori a usare strumenti separati. In pratica due persone che parlano lingue diverse potrebbero comunicare restando dentro la classica telefonata, con la rete che si occupa di fare da interprete.

Per il momento si tratta di prove condotte in laboratorio, all’interno del programma che le due società stanno sviluppando in collaborazione. I test hanno riguardato esclusivamente queste due funzioni, la pulizia dell’audio e la traduzione dal vivo nelle cinque lingue indicate, entrambe gestite a livello di rete attraverso l’integrazione tra i sistemi di Vodafone e l’IMS di Ericsson.

Fonte: TecnoAndroid