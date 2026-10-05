Vivo Y600K Turbo è ufficiale: 9.000 mAh e un’unica configurazione

Durante il weekend Vivo ha lanciato in Cina Vivo Y600K Turbo, uno smartphone di fascia media piuttosto curioso che si fa notare soprattutto per una batteria da 9.000 mAh. Un valore notevole, senza dubbio. La particolarità però è un’altra, perché scorrendo la scheda tecnica non emergono differenze sostanziali rispetto al già noto Y600 Turbo, quello senza la K nel nome. L’unico elemento che distingue i due modelli, almeno per quanto si sa finora, riguarda la memoria: il nuovo dispositivo viene proposto infatti in un solo taglio. Una scelta che rende questo lancio un po’ insolito, quasi una riedizione più snella di un telefono già presente sul mercato cinese.

Schermo ampio e Snapdragon 7s Gen 4 sotto la scocca

Il frontale è occupato da un display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione di 2.800 x 1.260 pixel. La luminosità di picco globale arriva a 2.000 nit, mentre la copertura dello spazio colore DCI P3 è pari al 100%. Non mancano tecnologie pensate per il comfort visivo, utili a chi passa parecchie ore con gli occhi sullo schermo. Il design è completamente piatto e le cornici sono super sottili, una soluzione che dà al pannello un aspetto pulito e moderno.

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A muovere il tutto c’è il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Ed è proprio questa l’unica configurazione disponibile, il dettaglio che separa il modello con la K dal fratello già in commercio. Sul fronte fotografico l’impostazione resta essenziale: la fotocamera principale da 50 MP lavora insieme a un sensore di profondità da 2 MP, mentre per i selfie e le videochiamate è presente una camera frontale da 8 MP. Niente di particolarmente ambizioso, insomma, ma coerente con il posizionamento del prodotto.

Autonomia, ricarica e prezzo di Vivo Y600K Turbo

Il vero protagonista rimane l’accumulatore. Con i suoi 9.000 mAh, Vivo Y600K Turbo promette secondo l’azienda 10 ore di navigazione web e ben 40 ore di conversazione in chiamata. Numeri dichiarati, certo, però indicativi di quanto il telefono sia stato pensato per chi vuole arrivare a sera senza ansia da caricatore. La ricarica cablata raggiunge una velocità massima di 90 W, mentre quella wireless non è supportata. Una rinuncia che in questa fascia di prezzo non sorprende più di tanto.

Per la connettività ci sono 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Il dispositivo vanta inoltre le certificazioni IP68 e IP69 per la protezione contro polvere e acqua, un dettaglio non scontato su un midrange. Tre le colorazioni previste, ovvero Electric Blue, Millennial Pink e Dune Gold. Il sistema operativo è OriginOS, basato su Android 16.

Lo smartphone è già disponibile in Cina al prezzo di 2.799 renminbi, cioè circa 372 euro al cambio attuale. Un arrivo anche sui mercati internazionali appare probabile, ma non immediato, visto che potrebbero servire alcuni mesi prima di vedere Y600K Turbo fuori dai confini cinesi.

Fonte: TecnoAndroid