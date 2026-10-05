SpaceXAI diventa SpaceXSI: Musk segue la spinta di Trump

SpaceX cambierà il nome della propria divisione dedicata all’intelligenza artificiale, che da SpaceXAI diventerà SpaceXSI. L’annuncio non è passato da una presentazione in grande stile. Lo ha dato direttamente Elon Musk rispondendo a un messaggio su X, la piattaforma social di sua proprietà. Dietro la scelta c’è una motivazione precisa, perché il cambio arriva subito dopo la spinta di Donald Trump a sostituire la parola “artificiale” con “super” quando si parla di questa tecnologia.

Si tratta di un dettaglio che a prima vista può sembrare soltanto formale, eppure racconta parecchio di come il linguaggio attorno all’intelligenza artificiale stia diventando terreno di posizionamento politico e industriale. Il nuovo nome sostituisce la sigla AI con SI, cioè le iniziali di una formula che mette al centro la superintelligenza al posto dell’aggettivo artificiale.

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Da SpaceXAI a SpaceXSI, cosa cambia nel nome

La modifica riguarda di fatto due lettere, ma il peso simbolico non è trascurabile. Nella denominazione originale la sigla AI richiamava l’espressione inglese con cui in tutto il mondo si indica l’intelligenza artificiale. Con SpaceXSI quella “A” sparisce e al suo posto compare una “S”, che rimanda all’idea di superintelligenza proposta da Trump.

Per capire la portata del passaggio basta pensare al significato delle parole. “Artificiale” descrive qualcosa di costruito dall’uomo, una replica di ciò che esiste in natura. “Super” invece sposta l’attenzione sulle capacità, sull’idea di andare oltre. Un cambio di vocabolario che modifica il modo in cui la tecnologia viene presentata al pubblico, pur senza toccare in alcun modo la sostanza tecnica di ciò che fa.

Musk ha scelto di allinearsi rapidamente a questa impostazione, applicandola proprio alla divisione di SpaceX che si occupa di questo settore. La decisione è stata comunicata con poche parole in una risposta su X, secondo una modalità che il fondatore dell’azienda utilizza spesso per diffondere novità anche rilevanti.

La spinta di Trump e la risposta di Musk

Il punto di partenza è la proposta di Donald Trump, che ha spinto per rimpiazzare il termine “artificiale” con “super” quando si parla di intelligenza delle macchine. Una presa di posizione che punta evidentemente a cambiare la percezione di questa tecnologia, trasformando un’etichetta neutra o persino un po’ fredda in qualcosa che suona più ambizioso.

Elon Musk ha accolto l’idea senza esitazioni e l’ha tradotta in una scelta concreta per la propria azienda. Il risultato è appunto il passaggio da SpaceXAI a SpaceXSI, annunciato come conseguenza diretta dell’iniziativa del presidente statunitense. Il legame tra le due cose è esplicito, visto che il nuovo nome segue proprio la linea indicata da Trump.

Al momento le informazioni disponibili si limitano al cambio di denominazione. Non emergono dettagli su eventuali modifiche organizzative, sui tempi con cui la nuova sigla verrà adottata in modo ufficiale o su altri effetti pratici legati al ribattezzamento della divisione.

Resta il fatto che la vicenda mostra quanto velocemente un’indicazione arrivata dalla politica possa riflettersi sulle scelte di un grande gruppo tecnologico. Nel giro di poco tempo l’idea di parlare di superintelligenza al posto di intelligenza artificiale è passata da una proposta a un marchio aziendale. La divisione dedicata all’intelligenza delle macchine di SpaceX si chiamerà dunque SpaceXSI, come confermato da Musk nella sua risposta su X.

Fonte: TecnoAndroid