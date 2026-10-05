Galaxy S27 Ultra: i quattro colori base svelati da Ice Universe

Le prime informazioni sulle colorazioni di Galaxy S27 Ultra cominciano a circolare e raccontano una gamma cromatica piuttosto essenziale. Secondo una nuova indiscrezione condivisa da Ice Universe, il prossimo top di gamma Samsung potrebbe arrivare sugli scaffali in quattro tinte principali, una scelta che sembra segnare un cambio di rotta rispetto a quanto visto con Galaxy S26 Ultra.

Il noto leaker ha pubblicato la sua anticipazione il 5 ottobre 2026, parlando apertamente di un’esclusiva. Le opzioni indicate sono Nero, Blu, Rosa chiaro e Bianco, quattro varianti che nelle intenzioni di Samsung dovrebbero rappresentare le tinte di base del nuovo smartphone. Si tratta di una tavolozza tutto sommato classica, con due colori neutri affiancati da due sfumature più vivaci, pensata evidentemente per coprire gusti diversi senza disperdersi in troppe alternative.

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Il peso della parola “base” nelle indiscrezioni su Galaxy S27 Ultra

Credits: TecnoAndroid

C’è un dettaglio nel messaggio del leaker che merita più attenzione di quanto possa sembrare a una prima lettura. Ice Universe non parla semplicemente di colori disponibili, ma di colorazioni base. E la differenza non è da poco, perché quel termine potrebbe indicare le varianti vendute normalmente attraverso i canali tradizionali, senza alcun vincolo legato all’acquisto esclusivo sul negozio online del produttore coreano.

Detto in altre parole, Nero, Blu, Rosa chiaro e Bianco sarebbero le tinte che chiunque dovrebbe poter trovare con facilità, sia nei punti vendita fisici sia presso i rivenditori abituali. Una sorta di offerta standard, quella che costituisce l’ossatura della proposta commerciale del dispositivo e che arriva al grande pubblico senza passaggi particolari.

Vista così, la lista diffusa dal leaker assume un significato diverso. Non sarebbe necessariamente l’elenco completo delle versioni di Galaxy S27 Ultra, ma soltanto la parte più visibile e accessibile della gamma. Un elemento che cambia la lettura dell’intera indiscrezione e che invita a non considerare chiusa la partita dei colori.

Possibili varianti esclusive sullo store Samsung

Proprio partendo da quella parola, non è da escludere che l’azienda stia preparando ulteriori versioni del suo nuovo smartphone di punta riservate unicamente al proprio negozio online. Varianti che, per loro natura, non comparirebbero tra le tinte base e che resterebbero quindi fuori dal perimetro indicato da Ice Universe.

Al momento però non esistono dettagli su quali potrebbero essere queste eventuali colorazioni aggiuntive, né sul loro numero. L’indiscrezione si limita a tracciare il confine tra ciò che dovrebbe essere disponibile ovunque e ciò che potrebbe invece arrivare solo attraverso lo store ufficiale Samsung, lasciando aperta la possibilità di sorprese.

Per chi segue da vicino le mosse del colosso coreano, le quattro tinte rappresentano comunque un primo punto di riferimento concreto sul prossimo modello Ultra. Nero e Bianco puntano su un’eleganza senza tempo, mentre Blu e Rosa chiaro offrono un tocco di carattere in più a chi desidera qualcosa di meno convenzionale. Una combinazione che, almeno sulla carta, prova a conciliare sobrietà e personalità.

Fonte: TecnoAndroid