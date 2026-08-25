vivo X500 Pro Max, la serie arriva a settembre con tre modelli

La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell’azienda: la serie vivo X500 Pro debutterà a settembre 2026, almeno sul mercato cinese, e porterà con sé una novità che cambia gli equilibri della gamma. Non più due modelli, come accaduto fino a oggi, ma tre. Accanto a vivo X500 e vivo X500 Pro si aggiunge infatti un inedito vivo X500 Pro Max, pensato per stare in cima alla piramide. E le prime anticipazioni parlano chiaro, il terreno di gioco sarà soprattutto il video.

A muovere le acque è stato Han Boxiao, product manager dell’azienda, con un post su Weibo in cui ha messo sul tavolo qualche dettaglio concreto. Il messaggio, tradotto in sostanza, è che settembre si preannuncia come uno dei mesi più affollati degli ultimi anni per il settore della telefonia, con un’ondata di flagship Android pronti al debutto. In mezzo a questa concorrenza, la nuova serie vivo X500 vuole farsi notare con tre modelli distinti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cinque aree di aggiornamento per la nuova serie vivo X500

Vale la pena ricordare da dove si parte. La serie X di vivo è storicamente il territorio dei camera phone di fascia alta, quelli che puntano sulla fotografia senza però rinunciare a prestazioni di primo livello. I predecessori, vivo X300 e vivo X300 Pro, erano arrivati a ottobre 2025, quindi la nuova generazione anticipa leggermente i tempi.

Secondo quanto dichiarato dal dirigente, la gamma X500 porterà cinque aggiornamenti importanti distribuiti su altrettanti fronti, ovvero video, fotografia, prestazioni, schermo e sistema operativo. Un ventaglio ampio, che al momento è stato dettagliato solo in parte. Le uniche informazioni davvero specifiche riguardano infatti il comparto video, il resto per ora resta sullo sfondo.

C’è poi il contesto europeo da tenere presente. vivo è rientrata in Europa da un paio d’anni e da allora sta cercando di costruirsi una posizione solida, muovendosi tra fascia media e soprattutto fascia alta. Un lancio cinese a settembre, quindi, è quasi sempre il preludio a un arrivo internazionale successivo.

Il sensore firmato ZEISS e la stabilizzazione del vivo X500 Pro Max

Il cuore della proposta è un comparto fotografico costruito su misura, ancora una volta insieme a ZEISS. I vivo X500 Pro introdurranno la cosiddetta ZEISS Super Dynamic Main Camera, con al centro il sensore BluePrint Guangyu 900, nato dalla collaborazione tra la divisione BluePrint di vivo e Sony.

Il numero che salta all’occhio è la gamma dinamica, dichiarata a 17 EV. Un valore che l’azienda paragona a quello delle cineprese professionali. Fino a oggi, un range così ampio serviva quasi soltanto alla fotografia, mentre qui l’obiettivo dichiarato è portarlo nei filmati. In pratica significa mantenere immagini nitide anche in controluce, con ogni fotogramma leggibile pure quando la luce si mette di traverso.

Sul fronte delle specifiche di ripresa, la registrazione video arriverà fino al 4K a 240 fps in slow motion e al 4K HDR a 120 fps. Numeri che, tradotti, permettono rallentamenti molto spinti senza scendere di risoluzione.

Il modello più ambizioso, vivo X500 Pro Max, si prende però un vantaggio in più. Avrà un sistema di stabilizzazione di livello gimbal con angolo di correzione pari a 3 gradi, una soluzione hardware che unita alle ottimizzazioni software proprietarie gli ha fatto ottenere la certificazione CIPA 7.0. Uno standard che, nel mondo della fotografia e del video, indica una stabilizzazione di grado professionale.

Il post su Weibo si è chiuso con un’anticipazione ulteriore, ovvero la promessa di nuovi dettagli già nelle ore successive. La strategia è quella classica, teaser distribuiti nel tempo per tenere alta l’attenzione fino al giorno della presentazione. Al momento, quindi, di fotografia pura, schermo, prestazioni e sistema operativo si sa solo che ci saranno miglioramenti, senza numeri o nomi precisi a supporto.